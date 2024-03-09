Права на это Украина никакого не имеет, поэтому классификация таких ударов — террористические.

Одиночные удары беспилотниками по территории России украинские вооружённые силы осуществляют или пытаются осуществить ежедневно. Подобные новости уже, увы, стали привычными и идут, что называется, в фоновом режиме. Время от времени, впрочем, Киеву удаётся накопить определённую критическую массу дронов и запустить их в формате масштабного удара. Сегодня ночью—утром на протяжении нескольких часов происходил перехват беспилотного удара по целям на территории России, и вот, по окончании процесса Минобороны РФ отчиталось о перехвате 47 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

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Наиболее сильный удар пришёлся по Ростовской области — в её воздушном пространстве был уничтожен 41 беспилотник. Один БПЛА был перехвачен над Белгородской, два — над Курской, и три — над Волгоградской областями.

Минобороны не уточнило, получили ли объекты на территории России повреждения в результате ночного удара, но информация о как минимум одном повреждении имеется: губернатор Курской области заявил, что обломки уничтоженного БПЛА рухнули на крышу поликлиники, повредив 22 квадратных метра кровли.

Отметим, что российское оборонное ведомство всегда называет подобные удары БПЛА по территории России террористическими. В этом помимо создания негативного эмоционального окраса, впрочем, есть и юридическая причина: между Россией и Украиной де-юре нет войны, а Киев объявил военное положение на своей территории, не имея права на нанесение ударов по территории РФ, тем более общепризнанной. Таким образом, любой удар ВСУ по российским объектам есть нарушение международного гуманитарного права и, как следствие, терроризм.