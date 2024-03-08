Каждый раз, когда заходит такой разговор, возникает только один вопрос: как вы это себе представляете в условиях полного покрытия территории Украины российскими средствами поражения?

То, насколько далеко политическое руководство стран коллективного Запада от понимания реалий в зоне украинского конфликта, можно понять по той же риторике относительно размещения военно-промышленных мощностей тех или иных государств на территории Украины. Сегодня присоединиться к когорте этих ненаучных фантастов решила Франция устами своего министра обороны Себастьяна Лекорню, который заявил, что три французских оборонных компании будут действовать на территории Украины.

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Как отметил Лекорню, на начальном этапе, летом 2024 года, речь будет идти о выпуске комплектующих для военной техники, а затем процесс будет расширен и до производства боеприпасов.

Каким образом Франция намерена реализовывать данный план, господин Лекорню объяснять не стал. Как мы уже отмечали неоднократно, организовывать производство чего бы то ни было на Украине сегодня возможно только в формате гаражной сборки; всё, что крупнее, становится целями для российских высокоточных ударов, и безопасных мест на территории Украины, где можно было бы построить военный завод, попросту нет. По какой-то неведомой причине на Западе постоянно забывают, что российские средства поражения спокойно долетают аж до самых западных границ Украины.

Вообще, неадекватное поведение Франции относительно украинского кризиса последние несколько недель вызывает удивление вкупе с тревогой, причём в первую очередь непосредственно в европейских странах, которые прекрасно отдают себе отчёт в том, чем для них может закончиться опаснейший скачок эскалации данного конфликта.