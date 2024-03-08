Поэтому и поставлять их, надо понимать, нет смысла.

Несмотря на то, что Германия является одной из главных виновниц затягивания украинского кризиса, поскольку поставляла и продолжает поставлять Украине беспрецедентное количество вооружений, но какое-то минимальное чувство собственного сохранения в Берлине всё-таки пока ещё осталось. Так, последнее время представители немецкого политического руководства то публично открещиваются от безумных идей президента Франции Эмманюэля Макрона, то откажутся поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, то заявят о том, что Германия не станет прямой участницей данного конфликта.

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Сегодня министр обороны ФРГ Борис Писториус в рамках пресс-конференции в Хельсинки и вовсе заявил, что поставки дальнобойных ракет Taurus не изменят хода текущего конфликта на Украине. Вместе с тем Берлин, добавил Писториус, обозначил данные вооружения как линию, за которую Германия переступать не станет. ФРГ не будет становиться стороной конфликта, поэтому поставок Taurus Киеву не будет.

На самом деле, весьма необычно слышать от Писториуса столь рассудительный комментарий. Дальнобойные крылатые ракеты действительно не изменят ход конфликта, потому что, во-первых, чтобы это сделать, ракет нужны тысячи, тысячи и ещё раз тысячи, а столько их у Германии нет. Во-вторых, Россия вправе нанести ответный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Германии. Хотят этого в Берлине или нет, прекрасно понимая, что никто за ФРГ вступаться в случае критической эскалации текущего кризиса не станет, полагаем, ответ очевиден.