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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену
Байдена, безусловно, не уважают, это факт, но это вовсе не первопричина конфликта.

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В США, где политики в основном занимаются подготовкой к избранию и/или переизбранию, потому что в 4 года невозможно уложить никакую стратегию кроме сугубо популистской, началась активная предвыборная гонка. Дональд Трамп регулярно играет на эмоциях поддерживающей его публики и не брезгует прибегать даже к аморальным и циничным способам. В частности, напрямую насмехаться над действующим президентом США Джо Байденом.

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Так, комментируя сегодняшнее послание Байдена Конгрессу, в котором значительная часть времени была уделена ставшему для Байдена личным проекту Украины, Трамп заявил, что действующий президент США является, представьте себе, «марионеткой [президента России Владимира] Путина и [председателя КНР] Си Цзиньпина», которая «отдала Путину Украину».

В представлении Трампа, в мире никто, включая Путина, не уважает Джо Байдена, и, дескать, именно поэтому началась военная операция России на Украине. При президентстве Трампа, убеждён бывший и, скорее всего, будущий глава американского государства, такого бы не произошло.

Нам не хотелось бы обвинять Дональда Трампа в инфантилизме и популизме, но, увы, придётся. Хотя Байдена, безусловно, в мире и впрямь никто не уважает, но крайне нелепо считать, что только это обстоятельство могло сподвигнуть Россию на начало боевых действий. Здесь, как ни крути, были затронуты российские государственные интересы, и при президентстве Трампа боевые действия на Украине не начались бы только в том случае, если бы Трамп согласился выполнить требования Москвы. Готов ли Трамп выполнить требования Кремля — это вопрос на данный момент сугубо открытый.

#россия #украина #сша #политика
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