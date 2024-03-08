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Редакция
События в мире Михаил Андреев
NYT: США недовольны военной стратегией, которой придерживается Киев
Чем-чем? Стратегией? Это не стратегия, потому что у Киева нет долгосрочного планирования, а есть только клиповое мышление.

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На протяжении двух лет официальный Киев ведёт боевые действия таким образом, будто ресурсы, которые ему предоставляют США и их союзники по НАТО, полностью безграничны. Реальность же «немного» отличается от фантазий, в которых нравится пребывать киевскому руководству: страны Запада уже критически демилитаризовались о вооружённые силы России на Украине посредством передачи военной техники, которую ВСУ бездарно расходуют и теряют, не добиваясь никаких реальных стратегических и даже оперативно-тактических успехов. На фоне этого безрассудного отношения Киеву к чужой военной помощи в Вашингтоне уже озвучивают открытое недовольство избранной Украиной стратегией ведения боевых действий.

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По крайней мере, соответствующей статьёй поделилось издание The New York Times (NYT). Согласно материалу статьи, и США, и Украина проявляют друг к другу взаимное недовольство. Украине не нравится, что США не предоставляют больше техники и боеприпасов, а США, в свою очередь, обескуражены стратегией цепляния Киева за не имеющие никакой стратегической ценности локации.

Из материала NYT следует, что в Вашингтоне хотели бы, чтобы Украина не распыляла ресурсы на сражения по всей линии фронта, а сконцентрировала их на одном ключевом направлении. Издание, впрочем, не отмечает, что это за ключевое направление такое.

Как мы уже многократно отмечали, проблема в том, что Украина и Запад загнали сами себя в ловушку пропаганды. Украина продолжает бредить идеей возвращения в «границы 1991 года», Запад — идеей нанесения России стратегического поражения. Реальное же положение дел свидетельствует о том, что обеим этим идеям не суждено стать реализованными. Ловушка пропаганды же заключается в том, что и от возможности переговоров Украина себя отрезала; как итог, позитивного для Киева варианта разрешения этого кризиса уже не существует: следовало слушать, что говорят старшие, и соглашаться на исполнение взятых на себя обязательств по Минским соглашениям. Это было наиболее оптимальное для Украины разрешение текущего кризиса. Но что сделано, то сделано, и все вопросы и претензии гражданам Украины следует впоследствии адресовать своим собственным властям.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Экс-главком ВС Швеции заявил о невозможности Украины завершить текущий кризис военным способом
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