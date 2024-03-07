В былые времена это называлось ссылкой восвояси, чтобы не мешал.

Казалось бы, работать послом в иностранном государстве должен профессиональный дипломат, который великолепно разбирается в истории и культуре государства пребывания. Но это, как вы понимаете, в идеале. В реальности западная и стремящаяся к ней украинская дипломатия так не работает, поэтому послами там назначают кого не попадя, отсюда и такой бардак в понимании положения дел в государствах пребывания — всё от вопиющей некомпетентности. Но это лирика, которая в случае Украины является суровой реальностью: сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и полномочного посла в Великобритании.

реклама

Многие политологи ещё в момент снятия Залужного с должности главкома ВСУ предполагали, что закончится всё именно этим. По сути, происходит ссылка Залужного как можно дальше из Украины во избежание различных эксцессов. В конце концов, все помнят о том, что между Залужным и Офисом президента Украины постоянно имели место трения и разногласия касательно хода боевых действий в стране и стиля их ведения. Залужный изначально предлагал окапываться и уходить в оборону, тогда как бородатые сытые мальчики в кедах настаивали на «контрнаступах» и «границах 1991 года».

Таким образом, Залужного убирают подальше с политической сцены, дабы не отсвечивал или, того и гляди, не организовал военный переворот.