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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский одобрил кандидатуру экс-главкома ВСУ Залужного на должность посла Украины в Великобритании
В былые времена это называлось ссылкой восвояси, чтобы не мешал.

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Казалось бы, работать послом в иностранном государстве должен профессиональный дипломат, который великолепно разбирается в истории и культуре государства пребывания. Но это, как вы понимаете, в идеале. В реальности западная и стремящаяся к ней украинская дипломатия так не работает, поэтому послами там назначают кого не попадя, отсюда и такой бардак в понимании положения дел в государствах пребывания — всё от вопиющей некомпетентности. Но это лирика, которая в случае Украины является суровой реальностью: сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и полномочного посла в Великобритании.

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Многие политологи ещё в момент снятия Залужного с должности главкома ВСУ предполагали, что закончится всё именно этим. По сути, происходит ссылка Залужного как можно дальше из Украины во избежание различных эксцессов. В конце концов, все помнят о том, что между Залужным и Офисом президента Украины постоянно имели место трения и разногласия касательно хода боевых действий в стране и стиля их ведения. Залужный изначально предлагал окапываться и уходить в оборону, тогда как бородатые сытые мальчики в кедах настаивали на «контрнаступах» и «границах 1991 года».

Таким образом, Залужного убирают подальше с политической сцены, дабы не отсвечивал или, того и гляди, не организовал военный переворот.

#украина #политика
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