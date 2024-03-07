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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Опубликован первый трейлер сериала по Fallout — все эпизоды сезона выйдут 11 апреля
Гули, Братство Стали, джаз и выходец из Убежища. Узнаваемые атрибуты на месте.

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В Сети появился первый официальный трейлер сериала по мотивам Fallout — ролик опубликовали на канале Prime Video на YouTube. Наглядный материал даёт исчерпывающий ответ по поводу того, как будет выглядеть сериал, и на какую часть Fallout он больше всего похож в визуальном плане.

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По палитре цветов и общему настрою сериал от Amazon ближе всего подобрался к Fallout 4 — это приметили очень многие поклонники серии игр в комментариях под трейлером. В опубликованном видео также можно увидеть практически все узнаваемые атрибуты Fallout: жителей убежища в узнаваемых костюмах с Пип-боями, робота-дворецкого, представителей Братства Стали в броне и с полным транспортным сопровождением, гуля со сморщенной кожей, персонажей-фриков и многое другое.

Сериал по Fallout расскажет историю девушки Люси (её играет актриса Элла Пернелл) — выходца из убежища, которая отправляется на поверхность и практически сразу сталкивается с недружелюбной фауной Пустоши. Деталей сюжета пока нет — возможно, их обнародуют уже ближе к моменту запуска сериала. Выход сериала намечен на 11 апреля 2024 года, сервис Prime Video планирует выпустить одновременно все эпизоды сезона.

#кино #fallout
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