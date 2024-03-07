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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Казахстан опроверг сообщения СМИ о продаже Украине российской военной продукции
Это, конечно, было бы совсем уже беспределом.

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Сегодня различные средства массовой информации понесли слухи о том, что украинская компания «Укрспецэкспорт» сотрудничает со связанными с Минобороны Казахстана компаниями для закупок российской военной продукции для нужд ВСУ. Речь, предположительно, шла о запасных частях для военной техники советского образца, которая ещё пока осталась на вооружении украинских сил и требует ремонта и обслуживания.

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Учитывая «многовекторную» политическую позицию Казахстана на грани наглости, пожалуй, не стоит удивляться тому, что большинство читателей приняли эту информацию за чистую монету. Как результат, Минобороны республики пришлось выступить с официальным комментарием, опровергающим вышеуказанные вбросы в средствах массовой информации.

Как отметило Минобороны Казахстана, в республике с 2022 года действует запрет на экспорт вооружений и военной техники, а сведения о том, что Астана якобы сотрудничает с Украиной по вопросу закупок российской военной продукции, не соответствуют действительности. В казахстанском оборонном ведомстве призвали граждан и СМИ доверять только официальной информации и не заниматься распространением слухов.

#россия #украина #политика #казахстан
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