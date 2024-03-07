Просто делай оружие нового поколения, и всё! А есть ли технологии, компетенции, возможности — это всё неважно.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является примером тех руководителей, которые по молодости, по всей видимости, слишком много времени уделяли компьютерным игрушкам и слишком мало — образованию. Все эти разговоры про вытаскивание микрочипов из стиральных машинок для использования в ракетах, не задаваясь вопросом о совместимости таких чипов, различные научно-фантастические предложения, пребывание в своём виртуальном мирке, в котором всё хорошо — всё это лишь немногочисленные примеры того, насколько опасны дилетанты в государственном управлении.

реклама

Вот и сегодня Урсула фон дер Ляйен, выступая в Бухаресте на съезде Европейской Народной Партии, отличилась, заявив, что для того, чтобы одерживать победы, Евросоюзу нужно «производить оружие нового поколения». Параллельно, добавила глава ЕК, Европа должна укреплять свои национальные вооружённые силы, тратить больше на оборону, а также продолжать поддерживать Украину.

В представлении главы Еврокомиссии всё очень просто, однако в реальности всё работает совсем не так, как в вымышленной действительности европейских функционеров. Чтобы что-то укрепить, надо найти для этого ресурсы и возможности. Чтобы расширить военное производство, нужно откуда-то найти для этого компетенции, ресурсы и энергию, попутно убедив находящийся в частных руках ВПК в том, что он не прогорит, инвестировав в расширение производственных мощностей. Заявление про «оружие нового поколения», честное слово, даже комментировать не хочется; в данном случае комментировать — это только портить.

На самом деле, весьма печально смотреть на то, что главе Еврокомиссии, у которой в экономическом объединении полно проблем с энергетикой, с промышленностью, с аграрным сектором и с неконтролируемой миграцией, больше не о чем говорить, кроме как об увеличении расходов на оборону и поддержку Украины. Если не начинать активно заниматься проблемой легитимности наднациональной власти Евросоюза как таковой, то больших проблем избежать не удастся. Само собой ничего в ЕС не рассосётся: процессам нужно активно помогать; а соответствующих поползновений со стороны России что-то так и не наблюдается.