Что ж, «свой» выбор Швеция сделала. И с ним ей придётся как-то жить дальше.

На днях в прессе появилась информация о том, что Швеция официально вступит в Североатлантический альянс в понедельник, 11 марта. Но, как стало известно сегодня, данная информация была ложной, и на самом деле жёлто-синий скандинавский крест будет поднят в штаб-квартире НАТО уже сегодня, 7 марта. Соответствующая информация появилась в официальном пресс-релизе Белого дома.

реклама

Процесс впихивания Швеции в НАТО начался весной 2022 года вскоре после начала Россией её специальной военной операции на Украине. Понятно, что это не самостоятельное решение Стокгольма, потому что если бы оно было самостоятельным, то оно бы не принималось в принципе, но имеем, что имеем: за последние два года произошло ещё два расширения враждебного по отношении к России военного альянса.

Для парирования этой угрозы, а вступление двух так или иначе граничащих с Россией государств в НАТО — это угроза, в РФ были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа, которые будут нашпиговываться современными вооружениями.

Хотя ползучее расширение НАТО ничего хорошего для России не сулит, необходимо, впрочем, понимать, что далеко не всегда увеличение численности «союзников» способствует укреплению альянса в целом. В случае с НАТО продиктованное исключительно политическими мотивами расширение только ослабляет альянс, поскольку вбирает в себя страны без устоявшихся военных доктрин и с давным-давно забытыми военными традициями, удлиняя при этом логистическое плечо и ставя эти государства под постоянную угрозу. Швеция отказалась от столетий нейтралитета, Финляндия — от десятилетий нейтралитета, потеряв (причём, скорее всего, навсегда) при этом российский рынок и поставив себя в прицел российских средств сдерживания. Впрочем, опция выхода из НАТО всегда имеется; нужна только политическая воля.