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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Politico: «непоследовательная» позиция канцлера ФРГ по Украине свидетельствует о его желании мирного урегулирования конфликта
Для начала надо оружие Киеву прекратить поставлять.

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Несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц за время эскалации конфликта на Украине показал себя как запредельно бесхребетный руководитель очень зависимого от чужой воли государства, какое-то минимальное чувство самосохранения у него всё же имеется. В частности, когда президент Франции Эмманюэль Макрон позволил себе ляпнуть откровенно лишнего, говоря о том, что «нельзя исключать» возможности отправки европейских войск на Украину, Шольц категорически это отверг и заявил, что немецкий солдат воевать с Россией не поедет.

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Кроме того, Шольц всячески противится дальнейшей эскалации украинского кризиса, говоря о недопустимости поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву. Всё бы ничего, но Германия является второй страной по объёму оказанной Украине военной «помощи», уступая только США, а это означает, что позиция у Германии по вопросу данного кризиса весьма двоякая. Так, издание Politico считает, что у непоследовательного поведения канцлера Шольца есть причина: желание стать «канцлером мира» и завершить текущий кризис мирными переговорами.

Мы, честно говоря, плохо представляем себе, как это возможно реализовать, учитывая то, как много Германия сделала для полного уничтожения российско-немецких отношений, восстановить которые будет запредельно сложно, если вообще возможно. Что надо сделать, дабы убедить Россию в искренности своих намерений, российское политическое руководство уже неоднократно говорило: немедленно прекратить все поставки вооружений на Украину. Только в этом случае у Киева будет стимул прекратить гнуть пальцы и изображать готовность к бесконечному сопротивлению, перейдя к переговорам.

Да, в рамках этих переговоров Украине придётся от многого отказаться, да, Запад потеряет лицо, но, во-первых, если тянуть с переговорами, то придётся отказаться от ещё большего, а потеря лица будет колоссальной, а во-вторых, во всём этом Киев и западные столицы виноваты сами: варианты безболезненного решения сложившегося кризиса были предложены Москвой многократно. Не слушали. Теперь разговор будет совсем другим.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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