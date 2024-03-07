Для начала надо оружие Киеву прекратить поставлять.

Несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц за время эскалации конфликта на Украине показал себя как запредельно бесхребетный руководитель очень зависимого от чужой воли государства, какое-то минимальное чувство самосохранения у него всё же имеется. В частности, когда президент Франции Эмманюэль Макрон позволил себе ляпнуть откровенно лишнего, говоря о том, что «нельзя исключать» возможности отправки европейских войск на Украину, Шольц категорически это отверг и заявил, что немецкий солдат воевать с Россией не поедет.

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Кроме того, Шольц всячески противится дальнейшей эскалации украинского кризиса, говоря о недопустимости поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву. Всё бы ничего, но Германия является второй страной по объёму оказанной Украине военной «помощи», уступая только США, а это означает, что позиция у Германии по вопросу данного кризиса весьма двоякая. Так, издание Politico считает, что у непоследовательного поведения канцлера Шольца есть причина: желание стать «канцлером мира» и завершить текущий кризис мирными переговорами.

Мы, честно говоря, плохо представляем себе, как это возможно реализовать, учитывая то, как много Германия сделала для полного уничтожения российско-немецких отношений, восстановить которые будет запредельно сложно, если вообще возможно. Что надо сделать, дабы убедить Россию в искренности своих намерений, российское политическое руководство уже неоднократно говорило: немедленно прекратить все поставки вооружений на Украину. Только в этом случае у Киева будет стимул прекратить гнуть пальцы и изображать готовность к бесконечному сопротивлению, перейдя к переговорам.

Да, в рамках этих переговоров Украине придётся от многого отказаться, да, Запад потеряет лицо, но, во-первых, если тянуть с переговорами, то придётся отказаться от ещё большего, а потеря лица будет колоссальной, а во-вторых, во всём этом Киев и западные столицы виноваты сами: варианты безболезненного решения сложившегося кризиса были предложены Москвой многократно. Не слушали. Теперь разговор будет совсем другим.