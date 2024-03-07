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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Литве считают, что Россия может продолжать вести боевые действия на Украине ещё как минимум два года
На самом деле, сколько будет надо, столько и будет вести.

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После того как стало понятно, что санкционная агрессия против России не сработает, страны Запада приступили к выполнению плана «Б» — к накачиванию Украины беспрецедентным количеством вооружений в слепой надежде на то, что из этого что-то да выйдет. С того самого момента данный конфликт перешёл в категорию боевых действий на истощение. В данном аспекте американская и европейская разведки точно также просчитались, поэтому последние несколько месяцев в иностранной прессе регулярно можно читать материалы, в которых Украине пророчат исключительно мрачные перспективы. В частности, сегодня агентство Reuters со ссылкой на литовскую разведку сообщило о том, что Россия способна продолжать вести боевые действия на Украине на протяжении ещё как минимум двух лет.

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В качестве причин, по которым был сформирован такой прогноз, Литва упоминает следующие работающие в пользу РФ факторы: стабильно высокие цены на нефть, слабое или практически нулевое влияние западных «санкций», колоссальные государственные инвестиции, расширение военной промышленности, экономическое сотрудничество с Китаем, а также поставки вооружений из Ирана и КНДР. Вместе с тем литовская разведка отмечает тот факт, что российская армия набралась опыта и усвоила уроки из своих предыдущих ошибок.

На самом деле, конечно, конфликт на Украине будет вестись ровно до тех пор, пока Россия не добьётся на нём всех своих поставленных задач. К календарю ВС РФ не привязаны, а это значит, что если дипломатия и здравый смысл возьмут на Западе и в Киеве верх над пропагандой и инфантилизмом, то конфликт можно будет завершить хоть сегодня. В противном случае боевые действия будут продолжаться. Чем раньше украинское руководство придёт к осознанию того факта, что ему придётся выбирать из плохого и очень плохого вариантов — хорошего уже не будет, время для него упущено, и упущено самим Киевом — тем лучше для самой Украины.

#россия #украина #политика #боевые действия #литва
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