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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Нигерия намерена присоединиться к БРИКС — глава МИД страны
Дело нужное, дело важное.

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Экономическое объединение БРИКС стремительно увеличивает своё влияние и, как следствие, становится всё более привлекательным для тех государств, которые устали от западного диктата. Таких государств на планете, как вы понимаете, большинство — проще говоря, все, кроме самого Запада — и это отлично видно по тому, как много стран хотят присоединиться к возглавляемому Китаем и Россией экономическому блоку.

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Сейчас в БРИКС состоят десять государств, ещё порядка двух десятков ожидают очереди на вступление, и вот, сегодня стало известно, что присоединиться к БРИКС намерена Нигерия — одно из наиболее богатых и развитых государств Африки. Соответствующим комментарием поделился глава МИД Нигерии Юсуф Туггар. Впрочем, для этого, как справедливо отметил Туггар, сначала необходимо провести все необходимые внутригосударственные мероприятия.

В этом году саммит стран БРИКС пройдёт осенью в России — в Казани. Ожидается, что главной темой саммита станет новая волна расширения организации.

БРИКС сейчас активно создаёт и применяет альтернативную западной банковскую систему, а в перспективе, возможно, начнёт использовать собственную наднациональную валюту, которая будет применяться, впрочем, лишь в международных расчётах между членами объединения. Проще говоря, становиться прямым аналогом доллара, который любой может подержать в руках, эта гипотетическая валюта не собирается. По крайней мере, на данном этапе. А уж что будет дальше, загадывать пока рано.

#политика #экономика #брикс #нигерия
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