Дело нужное, дело важное.

Экономическое объединение БРИКС стремительно увеличивает своё влияние и, как следствие, становится всё более привлекательным для тех государств, которые устали от западного диктата. Таких государств на планете, как вы понимаете, большинство — проще говоря, все, кроме самого Запада — и это отлично видно по тому, как много стран хотят присоединиться к возглавляемому Китаем и Россией экономическому блоку.

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Сейчас в БРИКС состоят десять государств, ещё порядка двух десятков ожидают очереди на вступление, и вот, сегодня стало известно, что присоединиться к БРИКС намерена Нигерия — одно из наиболее богатых и развитых государств Африки. Соответствующим комментарием поделился глава МИД Нигерии Юсуф Туггар. Впрочем, для этого, как справедливо отметил Туггар, сначала необходимо провести все необходимые внутригосударственные мероприятия.

В этом году саммит стран БРИКС пройдёт осенью в России — в Казани. Ожидается, что главной темой саммита станет новая волна расширения организации.

БРИКС сейчас активно создаёт и применяет альтернативную западной банковскую систему, а в перспективе, возможно, начнёт использовать собственную наднациональную валюту, которая будет применяться, впрочем, лишь в международных расчётах между членами объединения. Проще говоря, становиться прямым аналогом доллара, который любой может подержать в руках, эта гипотетическая валюта не собирается. По крайней мере, на данном этапе. А уж что будет дальше, загадывать пока рано.