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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Товарооборот между РФ и КНР в начале этого года вырос на 9,3 %
По сравнению с показателями начала 2023 года.

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Западным странам эту реальность ещё предстоит публично признать, но ключевым торговым партнёром всех стран на планете сегодня является Китай. Относиться к этому можно сильно по-разному: с одной стороны, экономическое влияние даёт Китаю слишком большие рычаги давления на другие государства, с другой стороны, пропорционально ослабляет рычаги коллективного Запада. Пока что в этом только плюс: в отличие от Запада, Китай агрессивно свои экономические возможности не использует и в оружие их не превращает. По крайней мере, пока.

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Для России Китай уже давным-давно является главным торговым партнёром, и самоотрезание Запада от Москвы лишь ускорило процесс экономической и, как следствие, политической российско-китайской интеграции. И вот, сегодня стало известно, что за январь—февраль 2024 года товарооборот между РФ и КНР увеличился на 9,3 % по сравнению с январём—февралём 2023 года. Согласно сведениям китайского главного таможенного управления, за указанный период Китай продал в Россию товаров на $16,8 млрд, а Россия в Китай — на $20,2 млрд.

Основная проблема при этом всё-таки никуда не девается: Россия поставляет в Китай преимущественно сырьё, а Китай в Россию — товары с высокой добавленной стоимостью. И никаких подвижек в этом направлении не наблюдается, да и вряд ли объективно с этим что-то можно сделать: китайская продукция всегда будет дешевле российской по причине огромных масштабов её производства, дешёвой рабочей силы и дешёвой же энергии, обеспечиваемой поставками из России.

В сложившейся ситуации надежда хотя бы на то, что РФ удастся наконец реализовать абсолютное импортозамещение на внутреннем рынке хотя бы в наиболее критически важных отраслях: в автомобилестроении, авиастроении, приборостроении, энергетическом машиностроении, производстве лекарств и медицинской техники. Подвижки в этом направлении имеются, но о реализации плана говорить пока слишком рано. На данный момент полная независимость от импорта в России достигнута разве что в производстве продуктов питания; что, конечно, крайне важно, но, сами понимаете, этого мало.

#россия #политика #китай #экономика
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