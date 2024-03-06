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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ подтвердило нанесение днём ракетного удара по военному объекту в Одессе
Безусловно, символизм в нанесении удара по объекту в городе, в котором в тот момент находился президент Украины, также имеется.

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Сегодня около полудня по военному объекту в Одессе был нанесён российский ракетный удар. Учитывая спонтанность данного удара, нетрудно предположить, что разведка сработала оперативно, заметив необходимую к скорейшему уничтожению цель, и столь же оперативно были переданы координаты на средства поражения. Учитывая, что в момент удара в Одессе находился президент Украины вместе с премьером Греции, кто-то даже предположил, что удар носил характер устрашения, дабы отвадить всех, кому не лень, ездить по Украине в период боевых действий.

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Понятно, что ни политическое руководство Украины, ни высокопоставленный гость из Греции, целью ВС РФ не были (иначе бы данный вопрос давно был бы решён). А целью был ангар, в котором были собраны предназначенные к скорому применению безэкипажные катера (морские беспилотники), о чём сегодня вечером официально сообщило Минобороны России.

Насколько дневной удар был результативным, пока непонятно. Одесса и другие портовые города Украины регулярно подвергаются групповым и массированным ударам, однако возможности по применению морских беспилотников у ВСУ по-прежнему остаются.

Как уже отмечалось неоднократно, засилье различных беспилотных аппаратов — это большая проблема современных конфликтов, которая выявила массу уязвимостей и ограничений современной военной техники. За примером этой проблемы не надо далеко ходить: такой внесистемный актор, как хуситы, которые держат в страхе целый пролив, блокируя торговые пути через Красное море и Суэцкий канал, и не имея при этом флота.

#россия #украина #политика #боевые действия
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