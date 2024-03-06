Вы. Что. Здесь. Вообще. Делаете?

Уровень вовлечённости западных стран в украинский кризис на стороне Киева совершенно беспрецедентен. Это все знают, и ничего нового мы этим не скажем. Некоторые из вовлечённых государств, впрочем, пользуются тем, что с них демонстративно не сбивают спесь, и начинают откровенно наглеть. Например, Британия, военно-воздушные силы которой сегодня чуть не нарушили государственную границу России в Чёрном море, и на перехват которых был выслан многоцелевой истребитель Су-30.

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Согласно официальному комментарию Минобороны России, три самолёта ВВС Великобритании, из которых 1 самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя Typhoon, приближались к границе России в Чёрном море. Имеется в виду Крымский полуостров. При приближении российского Су-30 группа британских самолётов развернулась и полетела в обратном направлении. Таким образом, нарушения российской границы не допущено.

Следует понимать, что западная авиационная группировка в Чёрном море, по сути, в режиме реального времени круглые сутки следит за обстановкой в Крыму и передаёт информацию напрямую в Генштаб ВСУ. Собственно, по этой причине ВСУ периодически и удаётся успешно поразить российские надводные корабли Черноморского флота.

К сожалению, такова юридическая сторона текущего конфликта: формально никакой войны между Россией и Украиной нет, а это значит, что западные страны юридически не являются соучастниками боевых действий, хотя де-факто всем прекрасно понятно, что именно коллективный Запад «тащит» Украину в этом кризисе. По этой причине, собственно, Вашингтон и европейские столицы запретили Киеву объявлять войну Москве, дабы прикрываться международным правом и оказывать Украине всевозможную поддержку без риска получить ответ со стороны России.