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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Начались съёмки шестого фильма в серии ужастиков «Пункт назначения»
Оказывается, франшиза морально не устарела. Ну, так считают её создатели.

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Хотя разговоры о ведении работы над шестым фильмом в серии «Пункт назначения» ведутся уже на протяжении нескольких лет, активный процесс его производства начался только совсем недавно, и вот, издание Bloody Disgusting со ссылкой на продюсера киноленты Крэйга Пэрри сообщило о том, что съёмки фильма начались.

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Согласно плану, съёмки завершатся достаточно быстро, и в прокат лента отправится уже в следующем году. Таким образом, шестая часть «Пункта назначения» выйдет спустя четырнадцать лет после пятой.

В подробности сюжета шестого «Пункта назначения» создатели фильма пока не вдаются, но ранее сообщалось, что он частично отойдёт от стандартной схемы, которой придерживались все пять предыдущих фильмов франшизы.

Напомним, «Пункт назначения» — это серия фильмов ужасов, в которых главным героям приходит видение собственной смерти в рамках крупной катастрофы с многочисленными жертвами. Благодаря этому видению героям удаётся предотвратить трагические события, но впоследствии Смерть, чей план был нарушен, всё равно приходит за каждым, готовя им максимально нелепый уход в мир иной. Франшиза активно паразитирует на наиболее популярных страхах людей стать жертвами авиакатастрофы, погибнуть на американских горках, на скоростном шоссе, и так далее.

#кино #«пункт назначения»
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