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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве призвали Запад не убеждать Украину выходить на переговоры с Россией
Не хотите договариваться — найдутся те, кто захотят. Ну, или проблема будет решена самым неблагоприятным для Украины способом. Это так, пища для размышлений.

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Похоже, в Киеве так до сих пор и не способны понять положение ВСУ на линии боевого соприкосновения, а Украины в целом — на международной арене. В украинской столице продолжают тешить себя иллюзиями того, что весь западный мир Украине должен просто по причине ведения ею боевых действий, и что переговоры не должны даже рассматриваться. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, который сначала вывез своих детей подальше от боевых действий, а теперь строит из себя «ястреба», призвал страны Запада прекратить намекать Киеву на необходимость искать возможности начала переговоров с Москвой.

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По словам Данилова, «международные посредники» должны заниматься не убеждением Украины [приступить к переговорам — прим. ред.], а оказанием давления на Россию с целью её возвращения «в рамки международного права».

Мы сейчас не будем объяснять Данилову, что Россия как раз-таки действует в рамках международного права, и то, что Киев с этим не согласен, вовсе не означает, что это не так, а просто отметим, что мирные переговоры в первую и в последнюю очередь нужны именно Украине, а не России или кому бы то ни было ещё.

Как уже отмечалось неоднократно, чем дольше Киев тянет с переговорами, тем более тяжёлые и унизительные условия в конечном счёте придётся принять. И чем раньше в украинской столице наконец-то придут к осознанию того факта, что по-другому не будет, тем лучше для Украины. Риторика, подобная той, что позволяет себе Данилов, сегодня из уст киевского руководства звучит совершенно нелепо, и давно уже вызывает только раздражение у всех, кому приходится иметь с этим дело.

Проблема для Украины заключается в том, что решить её судьбу сильные мира сего при необходимости смогут и без её прямого участия. Делается это очень просто: моментально перерезаются все поставки вооружений и финансирование, после чего Киеву даётся простой выбор без выбора — прекращать сопротивление или оставаться без иностранной помощи.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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