Вполне естественно. Но как-то слишком быстро.

Кинофильмы франшизы «Холоп» являются на данный момент одними из самых кассовых в российском кинопрокате. Мы сейчас не будем говорить, по какой причине это происходит; отметим лишь, что «Холоп» устанавливал рекорды задолго до введения Западом незаконных антироссийских рестрикций, вынудивших кинокомпании покинуть российский рынок. Безусловно, отсутствие реальной конкуренции за деньги и время зрителя существенно подстегнуло спрос на отечественный кинематограф, и этот факт отчётливо заметен по опубликованной изданием «Бюллетень кинопрокатчика» информации касательно планов компании «Централ Партнершип» на выпуск триквела «Холопа» уже в январе 2025 года.

реклама

Согласно имеющейся в распоряжении СМИ информации, выход «Холопа 3» в прокат должен состояться 23 января следующего года, что, конечно, весьма странно, ведь вся кассовость первых двух фильмов обеспечивалась за счёт их показа во время новогодних праздников, когда у людей много и свободного времени, и желания хорошо его провести.

Напомним, что «Холоп 2» в этом году стал вторым самым кассовым фильмом в российском кинопрокате вообще — включая и все ранее выходившие иностранные киноленты — собрав 3,8 млрд рублей. Уступила в этом рейтинге лента режиссёра Клима Шипенко только прошлогоднему фильму «Чебурашка», собравшему более 6 млрд рублей.