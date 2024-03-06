Как бы это не огорчало Киев, обсуждать данный вопрос будут без него.

В условиях, когда прямая сторона конфликта абсолютно недоговороспособна, вытаскивать её из критической ситуации будут «большие дяди» без её ведома. По всей видимости, планы на осуществление такого процесса в отношении окончательно потерявшего связь с реальностью украинского руководства сейчас вынашиваются рядом государств. В частности, сегодня стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан восьмого марта в рамках встречи с бывшим и, вероятнее всего, будущим президентом США Дональдом Трампом, обсудит вопрос установления мира на Украине.

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Об этом в комментарии для прессы сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, добавивший, что в Будапеште Трампа воспринимают как президента, который способен обеспечить мир на Украине.

Несмотря на то, что данные мечты в своей сути неплохи, но следует понимать несколько критически важных вещей. Во-первых, избрание Трампа имеет вероятность выше среднего, но отнюдь не абсолютную. Во-вторых, до его гипотетического вступления в должность пройдёт ещё порядка десяти месяцев, которых у Украины может не быть. И в-третьих, обсуждать мир на Украине надо с Кремлём в рамках трёхсторонней встречи Россия—Посредник—США.

Как уже неоднократно отмечалось российским политическим руководством, если Запад действительно хочет мира на Украине, то он обязан тут же прекратить снабжение Киева вооружениями и денежными средствами. В таком случае выбора у Киева не будет — только принимать законные требования России. Чем дольше же Киев тянет с переговорами, тем тяжелее будут итоговые условия, которые неизбежно придётся принять.

А вот стоит ли возлагать на Трампа надежды, учитывая, что конкретно Соединённым Штатам этот конфликт бесконечно выгоден, поскольку расширяются военно-промышленные возможности, заключаются новые военные контракты, европейская индустрия эвакуируется в Град на холме, а также параллельно происходит сдерживание России и жесточайшее ослабление Евросоюза, вопрос, на который вы и сами прекрасно знаете ответ. Даже если лично Трамп захочет завершить украинский кризис, ему этого банально не позволят сделать представители правящих элит. Без собственной команды Трампу на посту президента делать нечего, а дальше популистских заявлений у него ничего пока так и не заходит.