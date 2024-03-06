Судя по темпам, губернатор избыточно оптимистичен.

Несмотря на то, что большая часть Запорожской области находится под контролем ВС РФ, в состав России регион включён в его административных, а не боевых границах, а это означает, что ни о каком завершении специальной военной операции речи не может идти как минимум до тех пор, пока суверенитет РФ не будет распространён на всей её территории в том виде, в котором подразумевает Конституция. На сегодняшний день вся северная часть Запорожской области, включая областной центр — сам город Запорожье — находится под контролем Украины и, судя по темпам продвижения ВС РФ, данное состояние будет сохраняться ещё очень долго.

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Впрочем, губернатор Запорожской области с российской стороны Евгений Балицкий имеет весьма оптимистичные взгляды на дальнейшую перспективу. Так, по словам Балицкого, он надеется, что уже в ближайшее время регион перейдёт под полный контроль России. Сам губернатор полагает, что это произойдёт в течение «месяцев», однако данный вопрос, как справедливо отметил Балицкий, лучше задавать российскому военному командованию.

Не берёмся судить, чем руководствуется Балицкий, заявляя о «месяцах», но, возможно, у него, как у главы региона, имеется больше информации, чем у журналистов. На сегодняшний день никаких причин для столь серьёзного оптимизма нет: ВС РФ практически не осуществляют никакого продвижения на Запорожском направлении, а мирных переговоров, по которым все новые регионы автоматически перейдут в состав России, никто явно проводить не собирается.