А если бы попросил — ввели бы? Вопрос, который ручные журналисты Белого дома никогда не зададут.

На Западе продолжается паника и истерика на фоне такого же панического и истерического заявления президента Франции Эмманюэля Макрона относительно того, что, видите ли, «нельзя исключать» вероятности ввода европейских (читать — натовских) сил на Украину, чтобы не дать России одержать полную и уверенную военную победу. Почему какие-то европейские силы должны помешать ВС РФ, которые просто будут воспринимать соответствующие контингенты как комбатантов со всеми вытекающими из этого для них последствиями, вопрос открытый. Тем не менее, в западном обществе эта тема крайне непопулярна, и из Европы настороженность доплыла и до США.

реклама

Так, в рамках очередного брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ответил на вопрос журналиста касательно гипотетической отправки американского военного контингента на Украину с целью «спасения ситуации».

По словам Кирби, президент Украины Владимир Зеленский не просил и не просит западные страны и, в частности, США, напрямую вступать в этот конфликт. Всё, что необходимо Киеву, заявляет Кирби, это только средства обороны: всё остальное, дескать, ВСУ сделают сами. К сожалению, никто не поинтересовался у господина Кирби, как бы отреагировали США, если бы президент Зеленский всё-таки официально попросил США о защите.

Несмотря на то, что как ВСУ «сделают всё сами», все прекрасно могли наблюдать в течение всего 2023 года и продолжают наблюдать сейчас, риторика функционеров Белого дома и администрации президента США Джо Байдена в целом, как видим, не меняется. Уже практически все имеющие реальный опыт военные, которые при этом не обязаны следовать вашингтонской информационной повестке, отмечают, что в мире попросту нет сил, которые смогли бы изменить вектор движения конфликта на Украине. В очередной раз его затянуть — да, вполне возможно, но обернуть процесс вспять — нет.

На самом деле, на Западе наблюдается полное единение касательно недопустимости ввода войск на территорию Украины, поскольку это будет означать столкновение с ВС РФ и аннигиляцию всего глобального Севера. Только президент Франции заигрался в «наполеончика» и призывает коллег по Западу «перестать трусить». На фоне всего происходящего хочется прямо сказать Макрону: ну, попробуй, объяви о вводе французских войск на Украину, и посмотрим, что будет и с тобой лично, и с внутриполитической обстановкой во Франции в целом, ведь вставать под прицел российских сил ядерного сдерживания ради — крайне сомнительная идея.