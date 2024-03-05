В США «очень ждут результатов».

Несмотря на то, что в США общество озабочено многочисленными внутренними проблемами, американская политическая элита продолжает оставляться вовлечённой в украинский кризис. В частности, сегодня представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в рамках пресс-конференции ответил на вопрос журналиста касательно перспектив Киева в текущем конфликте.

реклама

По словам Миллера, у вооружённых сил Украины есть «план», реализация которого может обеспечить им «достижение побед» на поле боя. В качестве одного из примера таких «побед» Миллер привёл сегодняшнее поражение безэкипажным надводным катером очередного российского корабля Черноморского флота.

Как добавил представитель Госдепа, в запасе у ВСУ есть ряд сюрпризов для России, и в США «с нетерпением» ожидают результатов.

Мы не хотели бы расстраивать Миллера, но Черноморский флот участвует в специальной военной операции лишь изредка, и то — исключительно посредством кораблей-носителей крылатых ракет «Калибр». Для достижения же реальных результатов Киеву необходимы огромные ресурсы, которых становится всё меньше. В целом же риторика функционеров США такова, что там даже не пытаются изобразить своё неучастие в текущем конфликте.