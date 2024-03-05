А что, если проявить трусость — это проявить остатки какого-никакого, но разума?

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который явно страдает большими комплексами, последнее время фонтанирует заявлениями, после которых должен встать под сомнение вопрос его профессиональной пригодности. Как мы знаем, первостепенная задача главы любого государства — обеспечение безопасности этого самого государства; Макрон же, подталкивая коллективный Запад к прямой интервенции в российско-украинский кризис на стороне Киева, эту самую безопасность только подрывает. Причём, что самое печальное, делает это, беря коллег, по сути, на «слабо».

реклама

Так, по словам Макрона, Европа обнаружила себя в ситуации, когда в данной части света бушует военный конфликт. В представлении президента Франции, уже нельзя проявлять «трусость», а нужно проявить «мужество». Понятно, что данное заявление Макрон сделал относительно конфликта на Украине, призывая, по сути, Европу ещё сильнее втягиваться в этот кризис на стороне Киева.

На что рассчитывает Макрон, сказать трудно. Практически все (и без исключения все из числа тех, кто имеют значение) европейские «лидеры» открестились от призыва президента Франции пойти с крестовым походом против России, поскольку прекрасно понимают, чем это для них закончится.

Возможно, в представлении Макрона, ситуация должна выглядеть следующим образом: он весь такой мужественный и отчаянный, готов грудью на амбразуру прыгать, но вот незадача — «трусливые» коллеги по Евросоюзу не позволяют. Весьма странный «пиар», учитывая, что Макрон отсиживает последний срок и больше избираться не может по закону.