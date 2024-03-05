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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадры уничтожения РСЗО HIMARS появились в Сети
Уничтожение установки произведено ракетным ударом. А вот что за ракета — показания пока разнятся.

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Относительно западных вооружений, в беспрецедентных количествах поставленных Украине, можно долго слагать шутки, но как минимум одно из таких вооружений успело создать российским войскам немало проблем на линии боевого соприкосновения. Речь, безусловно, идёт о реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS. Минобороны России неоднократно заявляло об уничтожении соответствующих пусковых установок, но подтверждающих эти заявления кадров за все полтора года, что ВСУ активно применяют «Хаймарсы», либо не было вовсе, либо они были в столь устрашающе низком качестве, что не могли являться доказательством.

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Но сегодня ситуация изменилась: в тематических группах в социальных сетях появились кадры высокого качества, на которых отчётливо видно не просто силуэт РСЗО HIMARS, а пусковую установку во всех её деталях. Машину удалось выследить, после чего нанести по ней высокоточный ракетный удар.

Какое конкретно средство поражения применялось для уничтожения HIMARS, показания разнятся. В одних источниках заявляется о применении ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», в других — о ракете РСЗО «Торнадо-С». Во втором случае, конечно, событие приобрело бы совсем иной окрас.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #himars
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