Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Орбан назвал подошедшим к концу период западной гегемонии в мире
Помянем. Начинается нормальная для человечества эпоха многополярности.

реклама

Мы сейчас переживаем этап истории, когда события в турбулентном мире развиваются столь быстро, что за год происходит больше, чем в период стабильности происходило за десятилетия. Как прежде уже никогда не будет, и мир стремительно идёт к привычному и нормальному для человечества периоду многополярности. Да, такой мир гораздо опаснее одно/биполярного, потому что в нём больше переменных, но он естественен для геополитики и именно таким он был до 1945 года. Куда дует ветер, понимают уже, пожалуй, все, в том числе и на Западе, но лишь немногие обладают достаточной политической волей, чтобы называть вещи своими именами.

реклама

В частности, с руководством повезло Венгрии: так, премьер-министр страны Виктор Орбан сегодня заявил о том, что период гегемонии Запада в мире подошёл к концу, и оспаривать это сегодня уже никто даже не пытается. Ранее, как ни странно, переход мира от однополярности к многополярности, правда, другими словами, признали глава Евродипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен. Происходящие события они назвали окончанием эпохи западного доминирования и финалом существования мира, основанного на правилах, соответственно.

Стоит понимать, что мы вступаем в неизвестность. Будет ли новый мир лучше всего того, к чему мы привыкли, это большой вопрос. Ясно одно: мир будет другим, и в нём государствам придётся вести друг с другом дипломатические отношения, о которых страны коллективного Запада во главе с США давным-давно полностью забыли. Ведь дипломатия — это искусство компромиссов, а политика — искусство возможного. Когда ни с кем идти на компромиссы не нужно, то и никакой дипломатии не требуется; как следствие, она вырождается как класс. Что ж, придётся Вашингтону в перспективе восстанавливать институты подготовки настоящих политиков и государственных служащих, иначе перспектива будет крайне незавидной.

#политика #геополитика
+
Написать комментарий (0)
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
Китай в этом году на 7,2 % увеличит свой военный бюджет
Пентагон опроверг заявления о применении истребителей F-35 на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
11
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
4
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
34
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
5
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
46
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
16
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
1
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
26
Литиевый стартерный аккумулятор на автомобиле вместо свинцово-кислотного - есть ли в этом смысл
4
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
29

Сейчас обсуждают

22870
15:40
Те, кто считали этот демарш предательством, себя Вагнером не называют.
О предварительных итогах двух лет СВО
22870
15:39
"Историки" навсегда запоганили имя композитора. Кстати, "мои любимые музыканты" это фраза открыто поддерживающего геноцид в СГ Соловьева.
О предварительных итогах двух лет СВО
Gensek_Vova
15:37
Это добавление, идиёт! )
О предварительных итогах двух лет СВО
Шакро Старый
15:36
А эти кабинете в бункере. И Зеленский на шконке спит, привыкает. И все его товарищи делают то же самое.
Украинский источник рассказал примерное число выпущенных на Украине FPV-дронов с начала 2024 года
Gensek_Vova
15:36
Теперь то конечно, сколько нада! Уря патриоты блин!
О предварительных итогах двух лет СВО
22870
15:35
Это "пидарунки" к 8 марта украинским трансгендерам. Говорят что и "Вербы" тоже уже подъехали.
Фото сотен БПЛА "Герань", готовых в сборке, появились на кадрах, сделанных на заводе в Казани
Олег Казаков
15:35
Вы не правы. Если дадите себе труд разобраться то сразу окажется, что f-117 дико результативный бомбардировщик, а сбить 1 экземпляр смогли только из-за безалаберности планировщиков маршрута, а засечь ...
B-21 Raider способен прорвать многоуровневую линию обороны Китая — Air & Space Forces
Шакро Молодой
15:35
Ребята, в чем причина? Компьютер рандомно полностью выключается, как будто свет отключают.
О предварительных итогах двух лет СВО
Шакро Старый
15:28
Шурик, это не наш метод.
О предварительных итогах двух лет СВО
OgoGoLog
15:28
Стрелков ныл, месяцами ныл и "зрадничал". В ВОВ таких к стенке ставили.
О предварительных итогах двух лет СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем