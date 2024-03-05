Помянем. Начинается нормальная для человечества эпоха многополярности.

Мы сейчас переживаем этап истории, когда события в турбулентном мире развиваются столь быстро, что за год происходит больше, чем в период стабильности происходило за десятилетия. Как прежде уже никогда не будет, и мир стремительно идёт к привычному и нормальному для человечества периоду многополярности. Да, такой мир гораздо опаснее одно/биполярного, потому что в нём больше переменных, но он естественен для геополитики и именно таким он был до 1945 года. Куда дует ветер, понимают уже, пожалуй, все, в том числе и на Западе, но лишь немногие обладают достаточной политической волей, чтобы называть вещи своими именами.

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В частности, с руководством повезло Венгрии: так, премьер-министр страны Виктор Орбан сегодня заявил о том, что период гегемонии Запада в мире подошёл к концу, и оспаривать это сегодня уже никто даже не пытается. Ранее, как ни странно, переход мира от однополярности к многополярности, правда, другими словами, признали глава Евродипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен. Происходящие события они назвали окончанием эпохи западного доминирования и финалом существования мира, основанного на правилах, соответственно.

Стоит понимать, что мы вступаем в неизвестность. Будет ли новый мир лучше всего того, к чему мы привыкли, это большой вопрос. Ясно одно: мир будет другим, и в нём государствам придётся вести друг с другом дипломатические отношения, о которых страны коллективного Запада во главе с США давным-давно полностью забыли. Ведь дипломатия — это искусство компромиссов, а политика — искусство возможного. Когда ни с кем идти на компромиссы не нужно, то и никакой дипломатии не требуется; как следствие, она вырождается как класс. Что ж, придётся Вашингтону в перспективе восстанавливать институты подготовки настоящих политиков и государственных служащих, иначе перспектива будет крайне незавидной.