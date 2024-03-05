Глобальные державы понимают, что грядёт передел мира, и надо наращивать мускулы, дабы отвадить бандитов из «мира, основанного на правилах».

Планета находится в состоянии активного изменения миропорядка. Это очевидно всем, и особенно хорошо это понимают в глобальных державах. Поскольку никто из держателей старого миропорядка просто так его не отдаст, и в обозримом будущем нас ждёт ещё огромное количество вооружённых конфликтов разной степени интенсивности, то необходимо, что называется, наращивать мускулы. Сейчас Россия и Китай этим активно занимаются.

реклама

Россия на фоне проведения специальной военной операции, в которую на беспрецедентном уровне вписались страны коллективного Запада, многократно нарастила выпуск военной продукции и перевела свой оборонно-промышленный комплекс на круглосуточный режим работы. Ну а Китай планомерно наращивает вооружённые силы и, как следствие, увеличивает расходы на них. В частности, сегодня в опубликованном проекте бюджета Китайской Народной Республики было указано, что в текущем году Пекин увеличит свой военный бюджет на 7,2 % по сравнению с 2023 годом, или до 1,66 трлн юаней, что равняется примерно 230 миллиардам долларов.

Несмотря на то, что в процентном выражении это значение выглядит внушительно, но необходимо помнить, что Китай этим занимается на протяжении многих лет: активное наращивание Пекином военной силы идёт на фоне того, что, как полагают многие политологи, именно азиатско-тихоокеанский регион станет местом, в котором будет вершиться судьба мира. Китай это прекрасно понимает, поэтому показывает зубы.

Насколько такой конфликт вероятен, сказать трудно, но то, что по мере роста китайской военной мощи его вероятность снижается, отрицать невозможно. Ведь следует понимать, что основа американской военной силы — это авианосные ударные группы (АУГ), которые хороши только при ведении колониальных войн против вооружённых сил третьего класса или даже ниже. Что будет с АУГ при начале «горячего» конфликта с вооружёнными силами первого класса (сегодня в мире таких всего три — США, Россия и Китай), обладающими помимо всего прочего гиперзвуковыми средствами поражения, догадаться несложно.