То, что их там нет, мы и так знаем.

Вчера вечером в Сети с подачи министра обороны Сингапура Нг Энг Хена появилась информация о том, что США используют на Украине истребители F-35, которые якобы применяются для разведывания мест расположения российских систем противовоздушной обороны. Заявление изначально звучало крайне странно, поскольку никаких комментариев с российской стороны об использовании Вашингтоном своих современных истребителей F-35 для обеспечения вооружённых сил Украины разведывательной информацией, за и зачем использовать для этого дорогущие истребители, если с соответствующей задачей прекрасно справляются крупные БПЛА типа Reaper, Predator и Global Hawk.

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И вот, спустя несколько часов представитель Пентагона в комментарии агентству «РИА Новости» сообщил, что США не применяют истребители F-35 на Украине.

Следует помнить, что уровень вовлечённости США в украинский кризис просто запределен и лишь на один шаг отстаёт от прямой военной интервенции на стороне Киева. Вашингтон обеспечивает (по крайней мере, обеспечивал) большую часть поставок вооружений для ВСУ, финансирует украинскую государственную машину, а также предоставляет Генштабу ВСУ всю полноту разведывательной информации. Проще говоря, Украина сегодня имеет статус самой мощной прокси-структуры США. И итог работы этой прокси-структуры столь неутешителен, что вызывает на Западе самую настоящую и уже практически нескрываемую панику.