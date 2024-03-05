В этом, на самом-то деле, очень мало сомнений.

Что мы знаем о пребывании президента Украины Владимира Зеленского в Киеве в ходе текущего конфликта? Например, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет ещё весной 2022 года рассказал о том, как лично он сообщал Зеленскому о достигнутой с Кремлём договорённости не ликвидировать руководство Украины. После получения этого сообщения Зеленский, изобразив из себя храбреца и смельчака, вылез из бункера и стал делать вид, что ничего не боится.

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Сегодня же мы наблюдаем, что при любой возможности Зеленский, который разумом понимает, к чему всё идёт, стремится выбраться из столицы, которая в случае накала обстановки может стать крайне небезопасным для него местом. В США же полагают, что президент Украины зря переживает: по мнению экс-сотрудника Пентагона Стивена Брайена, у Вашингтона есть план по эвакуации Зеленского из Киева на случай, если ситуация перейдёт в статус критической и непоправимой.

По мнению Брайена, сейчас никто не может точно сказать, сколько текущее украинское правительство может продержаться на фоне накапливающихся проблем в виде активного продвижения российских войск, грядущего кризиса легитимности самого Зеленского, попрания прав и свобод граждан Украины и целой массы крайне непопулярных принимаемых сейчас Киевом решений. В представлении Брайена, руководство Украины во главе с Зеленским может быть перевезено силами Соединённых Штатов, например, во Львов.

В целом экс-сотрудник Пентагона считает, что Украина неуклонно двигается к тому, чтобы стать для США аналогом фиаско в Афганистане, только, естественно, возведённым в куб или даже в четвёртую или пятую степень. Уж слишком многое было Западом во главе с США поставлено на украинскую карту, которая, как теперь уже понятно практически всем, не сыграла, а привела к ровно противоположному эффекту.