Прессу почему-то волнует не содержание этих перехватов, а сам факт, что перехваты имели место. Это плохо. Это надо менять.

Последние несколько дней главная тема обсуждения в европейских СМИ — это утечка перехваченных переговоров высокопоставленных офицеров ВВС Германии относительно возможного применения ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту. Эта утечка, подлинность которой подтвердило Минобороны ФРГ, наглядно демонстрирует уровень вовлечённости западных стран в российско-украинский кризис на стороне Киева. Хотя в России и странах глобального Юга об этом и так все прекрасно знают, но на Западе общество было, мягко скажем, удивлено, ведь при таких вводных данных каждый новый день может стать днём начала глобального опустошающего конфликта.

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К чести немецкой прессы, замалчивать ситуацию там не стали, однако проблему видят не в содержании переговоров из утечки, а в самом факте, что утечка вообще имела место. В частности, как пишет издание Bild, существует большая вероятность, что в распоряжении «у русских» может быть огромное количество различных перехватов переговоров немецкого руководства, которые сейчас держатся Москвой как козыри, способные сыграть тогда, когда это потребуется России.

Издание Bild допускает, что утечка переговоров об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту — это лишь «верхушка айсберга», карта, сыгранная Россией на упреждение, чтобы отвадить желающих ещё сильнее втягиваться в явно идущий не по плану Запада конфликт на Украине. В прессе допускают, что прослушиваться могут как сам канцлер ФРГ Олаф Шольц, так и его ближайшее политическое окружение.

Отметим, что сейчас на Западе форменная и нескрываемая паника на фоне того, как разворачиваются события в зоне украинского конфликта. А паника — плохой друг, особенно в руках инфантильных и неспособных к признанию собственных ошибок и вины политиков.