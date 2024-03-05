Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина и Испания начали переговоры о гарантиях безопасности
Нет, ну договоры о безопасности с Испанией — это серьёзно.

реклама

Политическое руководство Украины продолжает выдумывать успехи там, где их, на самом-то деле, нет. Различные договорённости о гарантиях безопасности с европейскими государствами, которые сами себя-то защитить не могут, а тут подписывают какие-то обязательства по отношению к совершенно чужому государству — ярчайший тому пример. Следующей страной, с которой Украина желает заключить соглашение о гарантиях безопасности, является Испания, и переговоры на данную тему между Киевом и Мадридом ведутся, о чём заявил Офис президента (ОП) Украины.

реклама

Согласно комментарию замруководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, данные переговоры ведутся по поручению президента Зеленского и главы ОП Андрея Ермака.

Какие в принципе гарантии безопасности может дать Украине Испания, которая находится на другом конце Европы и не обладает никакими хоть сколько-нибудь серьёзными и актуальными вооружёнными силами, вопрос риторический. Мы уже отметили в первом абзаце, что смысл всех этих соглашений — это исключительно PR.

Ряд политологов и вовсе считают, что Украина сейчас активно подписывает соглашения с теми странами, которые была готова видеть в качестве гарантов своей безопасности по итогу принятия неотчуждаемого нейтралитета в так и не состоявшихся Стамбульских соглашениях. Отметим, что в этих соглашениях также содержались Россия, Китай и ряд незападных государств. Понятно, что без учёта мнения России ни о какой безопасности Украины речи быть не может. А это значит, что к власти в Киеве должны прийти те, кто понимают хотя бы это.

#россия #украина #политика #боевые действия #испания
+
Написать комментарий (0)
В немецкой прессе опасаются, что Россия может обладать огромным количеством перехваченных переговоров руководства ФРГ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
31
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
5
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
1
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
38
Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
2
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
25
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
15
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
25

Сейчас обсуждают

Дмитрий Воронин
23:55
Какая разница дешёвое г... или нет, когда разрешение поменяли. Это уже ДРУГОЕ оборудование, которое не соответствует заявленным характеристикам. Такое надо сразу сдавать по гарантии. Я б сразу вернул ...
Прошивка для телевизоров Sber принудительно снизила разрешение до 720р без предупреждения владельцев
Jakko
23:53
Этот тоже, типа сменил название с джойстика на геймпад, и стало посолиднее, повзрослее, но как детскую игрушку не назови, она ею быть не перестанет
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
Кирилл Прозоровский
23:53
Страж птица. Всё описано до нас читайте классику. Где принципы робототехники. И мы первыми их выбрасываем в корзину.ужасно.
Forbes: Умным дронам россиян уже не требуются ни разведывательные БПЛА, ни человеческие операторы
Jakko
23:51
Вот этот инфантил походу на джойстике наяривает
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
Jakko
23:49
А рыксам не повысит, т к рыксы кривое говно
Обновление Alan Wake 2 повысит производительность видеокарт GTX 1000 до 100%
Зю
23:45
Это называется фашизмом
В Германии из-за нехватки жилья предлагают переселять пожилых людей из их квартир в жилье поменьше
Вадим Кудрявцев
23:43
хрюкни
Медведев: нынешние отношения между РФ и США гораздо хуже, чем даже во время Карибского кризиса
Sergey Kukharenko
23:40
Ну если по фактам, то как наводится? Или только заранее заданные координаты, или расчетное место, т.е. линейное передвижение?
MWM: Россия подтвердила боевое применение гиперзвуковой ракеты-планера "Циркон"
Слав Webster
23:36
У наших нет абрамсов, брэдли, леопардов и тп.
Forbes: Умным дронам россиян уже не требуются ни разведывательные БПЛА, ни человеческие операторы
Слав Webster
23:34
Меня самого пригласили разрабатывать подобные штуки. Привет хохлам :)
Forbes: Умным дронам россиян уже не требуются ни разведывательные БПЛА, ни человеческие операторы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем