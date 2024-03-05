Нет, ну договоры о безопасности с Испанией — это серьёзно.

Политическое руководство Украины продолжает выдумывать успехи там, где их, на самом-то деле, нет. Различные договорённости о гарантиях безопасности с европейскими государствами, которые сами себя-то защитить не могут, а тут подписывают какие-то обязательства по отношению к совершенно чужому государству — ярчайший тому пример. Следующей страной, с которой Украина желает заключить соглашение о гарантиях безопасности, является Испания, и переговоры на данную тему между Киевом и Мадридом ведутся, о чём заявил Офис президента (ОП) Украины.

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Согласно комментарию замруководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, данные переговоры ведутся по поручению президента Зеленского и главы ОП Андрея Ермака.

Какие в принципе гарантии безопасности может дать Украине Испания, которая находится на другом конце Европы и не обладает никакими хоть сколько-нибудь серьёзными и актуальными вооружёнными силами, вопрос риторический. Мы уже отметили в первом абзаце, что смысл всех этих соглашений — это исключительно PR.

Ряд политологов и вовсе считают, что Украина сейчас активно подписывает соглашения с теми странами, которые была готова видеть в качестве гарантов своей безопасности по итогу принятия неотчуждаемого нейтралитета в так и не состоявшихся Стамбульских соглашениях. Отметим, что в этих соглашениях также содержались Россия, Китай и ряд незападных государств. Понятно, что без учёта мнения России ни о какой безопасности Украины речи быть не может. А это значит, что к власти в Киеве должны прийти те, кто понимают хотя бы это.