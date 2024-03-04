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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон заявил, что Франция не рассматривает отправку войск на Украину «в ближайшем будущем»
Лицо и риторику попроще сделай, «президент», а также помни, что будет ждать Францию в случае принятия такого решения.

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Заигравшиеся в компьютерные игры и отличающиеся вопиющим уровнем инфантилизма западные «элиты» продолжают нагнетать обстановку вокруг гипотетической отправки европейских войск на Украину с целью «спасения» ситуации, которую, на самом-то деле, спасти уже никак невозможно — нет таких сил, которые изменят вектор движения украинского конфликта; максимум, что может получиться, это лишь его очередное затягивание. Ещё не остыл пожар в головах европейских граждан на фоне выпада президента Франции Эмманюэля Макрона касательно того, что «нельзя исключать» возможности отправки западных войск на Украину, от идеи чего открестились все европейские правительства, кроме могучих прибалтийских тигров, как Макрон решил изобразить твёрдость духа и решительность.

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Казалось бы, будь ты ну хоть капельку умнее, заяви, что тебя «неправильно поняли». Но признавать ошибки это не в стиле западных неоконсервативных политиков, поэтому вместо того, чтобы извиниться, Макрон решил развить тему, заявив, что Франция не рассматривает «в ближайшем будущем» отправку войск на Украину, а лишь «раздумывает» о способах поддержки Киева. Как вы понимаете, «ближайшее будущее» — это срок примерно в несколько месяцев. Что будет дальше и как себе положение дел в зоне украинского кризиса по прошествии этих самых нескольких месяцев представляет президент Франции, это вопросы, которые французские граждане должны задать главе своего государства.

Ясно одно: подобная риторика со стороны, на минуточку, Франции, у которой нет прямой сухопутной границы с Украиной, а есть только колоссальное логистическое плечо, в отношении конфликта, в котором участвует ядерная и конвенционально-военная сверхдержава, получившая за последние два года колоссальный опыт ведения высокоинтенсивного современного конфликта — это даже не инфантилизм, это запредельная безответственность, уровень которой должен у французского общества вызывать исключительно оторопь. Одно дело — без особых последствий отправлять на Украину оружие, которым будут пользоваться другие люди в чужих интересах, и совсем другое — это посылать непосредственно войска, которые вернутся обратно домой во Францию в понятно каком виде. Как мы уже сказали, все вопросы Макрону должны задавать французы.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #франция
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