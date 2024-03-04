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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц в очередной раз исключил поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину
Если повторять это каждый день, то, может, немцы и успокоятся.

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Произошедший в западной информационной среде на прошлой неделе переполох, вызванный публикацией впоследствии подтверждённых как подлинных переговоров офицеров немецких военно-воздушных сил относительно применения ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту, так просто, понятное дело, не успокоится. Немецкое общество напугано перспективой втягивания Германии в прямой военный конфликт с Россией, который понятно, чем закончится для Берлина, и не стоит удивляться, почему руководство страны практически каждый день успокаивает общественность.

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Вот и сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц, который, судя по всему, разумом понимает, что от конфронтации с Россией Германия теряет кратно больше, чем Москва, но признать это по причине зависимого положения Берлина по отношению к Вашингтону не может, повторил, что отправка ракет Taurus на Украину исключена.

По словам Шольца, передача ракет будет означать и отправку немецких войск, которые будут осуществлять планирование и введение координат для ударов. Такая перспектива, добавил канцлер, исключена.

Напомним, что недавно Шольц «сдал» своих коллег по НАТО в лице Британии и Франции, недвусмысленно намекнув на то, что ракеты Storm Shadow и SCALP наводятся и запускаются специалистами из соответствующих стран. Никакого секрета Шольц никому из тех, кто имеют значение, конечно же, не открыл: только весьма наивный человек может верить в то, что западной сложной военной техникой, такой, как системы ПВО, РСЗО и ракетными средствами поражения управляют украинские вооружённые силы.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #taurus
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