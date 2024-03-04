Ты смотри. Ещё условия ставит. Нет, ну с этим украиноцентристским миром в головах киевского руководства и их супруг уже давно пора что-то делать.

По какой-то неведомой нам, да и глобальному большинству тоже причине украинское руководство продолжает полагать, что Украине все должны просто потому, что вот так там считают. Дескать, страна в тяжелейшей ситуации, а, значит, все должны забыть про свои собственные тяжелейшие ситуации и бросить всё на спасение чужого для них государства, которое, справедливости ради, само виновато во всём, что с ним происходит. В реальности, конечно, никто Украине ничего не должен, и это сам Киев обязан разрешать свои кризисные ситуации, не прибегая к бесконечному нытью и клянченью вооружений.

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Супруга президента Украины Елена Зеленская, по всей видимости, в суровую действительность из вымышленной реальности пока не возвратилась, поэтому в рамках интервью британской газете The Times позволила себе требовательное заявление по отношению к Западу, в котором наблюдается уже открытая усталость от затянувшегося конфликта на Украине, который привёл к большим экономическим проблемам в первую очередь для Европы. Так, по словам госпожи Зеленской, «если вы [западные страны] устали от этого конфликта, то вы не наши друзья».

Заявление Елены Зеленской, впрочем, имеет под собой определённую логику. Необходимо понимать, что Украина всецело и во всех без исключения аспектах зависит от воли коллективного Запада. Отрезание поставок вооружений будет означать военный коллапс, отрезание экономической помощи — коллапс государства в целом. Ситуация крайне неприглядная, ну а единственно верное решение — искать любые способы выхода на контакт с Кремлём, предварительно убедив его в искренности своих намерений — в Киеве принимать не готовы. Как мы уже неоднократно отмечали, действующая украинская власть сегодня в двойной безвыходной ловушке: принять требования России — обречь себя на жесточайшую критику и нарушить всю иллюзию бескомпромиссности, отказаться от подчинённого по отношению к Западу положения — остаться без денег и оружия.

А ведь всех этих проблем Киеву можно было избежать: достаточно было просто исполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям. Но что сделано (вернее, не сделано), то сделано.