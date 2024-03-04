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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев: нынешние отношения между РФ и США гораздо хуже, чем даже во время Карибского кризиса
Справедливости ради, тогда в США хотя бы было, с кем говорить. Сейчас — не с кем.

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В отношениях между Россией/СССР и США чего только не было. История помнит и период союзничества во Второй мировой войне, наступившего, правда, в момент, когда исход этой войны стал уже очевиден, и период страшнейшей конфронтации, именуемой Холодной войной. Были и безоблачные отношения, вызванные угасанием роли России на мировой арене в 1990-е — 2000-е годы, ну а сейчас мы находимся на очередной спирали эскалации, к которой привели действия Вашингтона вдоль практически всего российского периметра.

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Ситуация крайне опасная: сегодняшнее американское политическое руководство живёт в своём выдуманном мирке, вытащить из которого его практически невозможно, а это, как вы прекрасно понимаете, чревато принятием Вашингтоном откровенно глупых, непродуманных решений. Положение дел сейчас столь тревожное, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал его даже более тяжёлым, чем в период Карибского кризиса 1962 года, когда США и СССР находились на волоске от ядерной аннигиляции.

По словам Медведева, США ведут против России конфликт (прокси-войну) с использованием американского вооружения, американских советников и инструкторов.

Хотя Медведев, безусловно, преувеличивает, заявляя о сегодняшней ситуации как о более опасной, чем во время Карибского кризиса — угрозы ядерного апокалипсиса сегодня не просматривается — но, как мы уже отмечали, в 1960-е в США хотя бы было, с кем вести диалог. Нынешние же измельчавшие и живущие в вымышленном мире политические «элиты» в Граде на холме к диалогу и компромиссам не способны в принципе. И именно в этом заключается основная опасность.

#россия #сша #политика
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