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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Посол Германии вызван в МИД РФ после утечки переговоров немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту
Германия, если кто вдруг забыл, второе по уровню вовлечённости в украинский конфликт государство в мире, уступающее только США.

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На минувшей неделе большой переполох на Западе произошёл после опубликованной Россией утечки переговоров немецких высокопоставленных офицеров о том, как дальнобойные ракеты Taurus можно использовать для ударов по Крымскому мосту, и сколько ракет необходимо, чтобы повредить данный инфраструктурный объект. Учитывая беспрецедентный уровень вовлечённости Германии в украинский кризис, который уже очень надолго стоил Берлину отношений с Москвой, а также тот факт, что немецкая сторона подтвердила подлинность этих переговоров, всем резко стало не до шуток.

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В Германии простые люди совершенно справедливо переживают, что в один прекрасный день могут проснуться в состоянии прямого конфликта против ядерной и конвенционально-военной сверхдержавы, поэтому вопросы к своему руководству у немецкого народа вскоре могут перерасти в критическую массу. Накопились вопросы и у МИД РФ — в данном случае к послу ФРГ в России Александру Ламбсдорффу. Сегодня он был вызван в российское политическое ведомство, и к моменту публикации данной заметки уже находился в здании МИД на Смоленской площади.

Нетрудно догадаться, что послу будет предельно популярно разъяснено, к чему приведёт дальнейшая эскалация украинского кризиса со стороны Берлина и нанесение ударов немецким оружием по российской территории (в данном случае значение имеет только то, что сама Россия считает своей территорией).

Варианты имеются — в частности, ответный ракетный удар ВС РФ по немецким предприятиям военно-промышленного комплекса, результатом чего станет их полное выведение из строя на долгие годы. Здесь главное, чтобы на такой удар у российского руководства в случае чего хватило политической воли. Потому что если жесточайшим образом не осадить зарвавшихся оппонентов, то там поверят в свою собственную безнаказанность и вседозволенность, а это чревато колоссальными проблемами.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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