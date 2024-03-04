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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Сербии допустил, что западные страны всё-таки решатся отправить войска на Украину
По мнению президента Сербии, ситуация в мире будет только ухудшаться.

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Разговоры о том, что западные войска в той или иной степени могут официально (неофициально они там уже 10 лет, и это ни для кого не секрет) появиться на Украине, очень сильно встряхнули политическую повестку в Европе, население которой прекрасно понимает, что под основную раздачу в случае критической эскалации украинского кризиса попадёт именно Старый Свет. Европейские политики это тоже понимают, поэтому разбились в лепёшку, чтобы убедить граждан в том, что никакие войска на Украину отправлены не будут, поскольку никто не хочет расширения этого конфликта до прямого столкновения НАТО с Россией, которое понятно чем закончится для человечества.

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Успокоить никого, особенно на фоне всплывшего на минувшей неделе перехвата переговоров немецких офицеров о гипотетическом использовании ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту, не удалось. Добавить масло в огонь решил президент Сербии Александр Вучич, заявивший, что ситуация повсюду будет только ухудшаться, и западные войска на Украине, по его мнению, всё-таки появятся.

Как справедливо отметил Вучич, в начале российской специальной военной операции западные политики исключали возможность поставки танков, но в конечном счёте они появились, причём в огромных количествах. То же самое касается и натовских истребителей — в данном случае F-16, которые пока хоть и не поставлены на Украину, но соответствующая договорённость с рядом стран у Киева уже достигнута. Аналогичным образом, уверен Вучич, ситуация сложится и в отношении разговоров о западных войсках на Украине.

Здесь, справедливости ради, следует отметить, что для западного общества поставлять военную технику это совсем не то же самое, что получать с зоны конфликта на Украине тысячи и десятки тысяч гробов своих соотечественников. А исход у ввода европейских войск на Украину будет именно такой. В конце концов, необходимо помнить, что коллективный Запад сейчас откровенно паникует касательно перспективы развития украинского конфликта, а в состоянии паники, помноженной на общий инфантилизм западных политических деятелей, ситуация может принять самый неблагоприятный расклад. Следует отметить, что все этапы эскалации Западом кризиса на Украине проходили на фоне коллапсирующей ситуации на поле боя: когда не сработало незаконное санкционное давление на Россию, стали поставлять оружие, когда не стало срабатывать оружие, стали поставлять более тяжёлые вооружения. Это тоже не сработало, так что теперь логичный следующий шаг — прямая интервенция, которая однозначно пошатнёт никогда не имевшее место «единство» Европы и, вероятно, даже поставит под вопрос дальнейшее существование НАТО. Просчитывают ли на Западе такой вариант развития событий, неизвестно. Что-то нам подсказывает, что там уже давно ничего серьёзно не анализируют и не делают никаких выводов.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #евросоюз #сербия
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