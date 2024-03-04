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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Иначе Киев проиграет»: в Конгрессе США опять призывают возобновить поставки оружия Украине
Бытует мнение, что «иначе» уже давно не «иначе», а «будет только так».

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Несмотря на то, что относительно конфликта на Украине всем всё уже понятно, значительной части конгрессменов в США ещё только предстоит осознать суровую действительность: сколько Киеву ни помогай, а исход будет один, а вся «помощь» является ни чем иным, как медвежьей услугой, приводящей к дальнейшему ослаблению позиций Украины.

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Пока не понимает этого, например, председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тёрнер, призвавший Конгресс принять законопроект, в который включена военная «помощь» Украине на $61 миллиард. По словам Тёрнера, если этого не сделать, Украина проиграет в текущем конфликте.

Те же конгрессмены, которые ещё не утратили способность складывать 1+1, получая при этом правильную сумму, справедливо задаются вопросом в духе «Почему $61 млрд должен вдруг изменить расклад сил, если предыдущие беспрецедентные баснословные поставки оружия и финансирование Украины к желаемому для США результату не привели?». К сожалению, конгрессмены решают судьбу не своих личных денег, а денег американских налогоплательщиков, поэтому готовы разбрасываться ими налево и направо. Всем, кто хотят оказывать Киеву «помощь», надо предложить делать это из собственных карманов. Глядишь, и желание сразу выветрится.

На сегодняшний день США полностью отстранились от оказания Украине поддержки, ссылаясь на конфликт интересов в Конгрессе. Российская сторона же называет немедленное прекращение снабжения Украины оружием одним из условий начала основательных переговоров на реалистичных началах.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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