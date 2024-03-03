Справедливости ради, так оно и есть.

На уходящей неделе большой шум сделала «слитая» в Сеть аудиозапись переговоров высокопоставленных офицеров Бундесвера о том, каким образом ракеты Taurus будут применяться для нанесения ударов по объектам в Крыму и, в частности, по Крымскому мосту. Офицеры сошлись во мнении, что для одного только повреждения данного моста потребуется от 10 до 20 ракет, и это без учёта тех, что будут обязательно сбиты российской системой противовоздушной обороны.

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Всё поведение немецких властей свидетельствует о том, что аудиозапись подлинная, и вот, сегодня комментарий прессе сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус. По словам Писториуса, обсуждение «различных сценариев» вовсе не означает, что Берлин даёт «зелёный свет» для передачи ракет Taurus на Украину.

Радует хотя бы тот факт, что Берлин не стал отрицать подлинность данного материала. Что же до непосредственно комментария Писториуса, то, как ни хотелось бы российским средствам массовой информации раскручивать удобный им сценарий, на самом деле, министр обороны Германии говорит правду. Различные сценарии действительно прорабатываются, и можно только представить себе, какие варианты развития ситуации предлагаются и обсуждаются в Генштабе ВС РФ.

На всякий случай напомним, что в Генштабе ВС РФ существуют планы по нанесению массированных ракетных ударов по объектам военно-промышленного комплекса и аэродромам европейской части НАТО в случае, если дальнобойное ракетное европейское вооружение и/или авиация будет применяться для ударов по России. Нетрудно догадаться, в какую истерику впали бы на Западе, если бы получили в своё распоряжение запись такого обсуждения. А ведь оно вовсе не означает, что план будет реализован. Просто рассматривать надо самые разные сценарии, готовясь, что называется, к худшему.