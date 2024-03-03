Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Минобороны Германии: обсуждение военными «различных сценариев» не означает готовность к отправке Киеву ракет Taurus
Справедливости ради, так оно и есть.

реклама

На уходящей неделе большой шум сделала «слитая» в Сеть аудиозапись переговоров высокопоставленных офицеров Бундесвера о том, каким образом ракеты Taurus будут применяться для нанесения ударов по объектам в Крыму и, в частности, по Крымскому мосту. Офицеры сошлись во мнении, что для одного только повреждения данного моста потребуется от 10 до 20 ракет, и это без учёта тех, что будут обязательно сбиты российской системой противовоздушной обороны.

реклама

Всё поведение немецких властей свидетельствует о том, что аудиозапись подлинная, и вот, сегодня комментарий прессе сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус. По словам Писториуса, обсуждение «различных сценариев» вовсе не означает, что Берлин даёт «зелёный свет» для передачи ракет Taurus на Украину.

Радует хотя бы тот факт, что Берлин не стал отрицать подлинность данного материала. Что же до непосредственно комментария Писториуса, то, как ни хотелось бы российским средствам массовой информации раскручивать удобный им сценарий, на самом деле, министр обороны Германии говорит правду. Различные сценарии действительно прорабатываются, и можно только представить себе, какие варианты развития ситуации предлагаются и обсуждаются в Генштабе ВС РФ.

На всякий случай напомним, что в Генштабе ВС РФ существуют планы по нанесению массированных ракетных ударов по объектам военно-промышленного комплекса и аэродромам европейской части НАТО в случае, если дальнобойное ракетное европейское вооружение и/или авиация будет применяться для ударов по России. Нетрудно догадаться, в какую истерику впали бы на Западе, если бы получили в своё распоряжение запись такого обсуждения. А ведь оно вовсе не означает, что план будет реализован. Просто рассматривать надо самые разные сценарии, готовясь, что называется, к худшему.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
+
Написать комментарий (0)
Президент Латвии объяснил Илону Маску истинный смысл существования НАТО
Глава МИД Венгрии заявил, что чем дольше Киев тянет с переговорами, тем хуже для Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Американская "Булава" нацелится на превосходящие по мощи ВМС Китая
5
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
29
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
50
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
24
Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
26
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
12
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
15
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
20
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+

Сейчас обсуждают

Денис Султанов
22:19
Издание продолжает пытаться впарить всем нвидиа, в этот раз экстравагантным образом - заявив, что интел делает плохие видеокарты и при этом совершенно забыв про радеоны. Ребята, да вы клоуны!
Можно ли собрать игровой ПК на процессоре и видеокарте Intel – почему геймерам лучше купить NVIDIA
Шакро Старый
22:12
Мы таких засланцев в хате по кругу пускали. Интересно пиндосцы поступят также?
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
Даниил Лавкрафт
22:05
На самом деле и красные могут приятно удивить. К примеру возьмём старую мморпг Aion до 5х версий: у зелёных игра во многих местах невыносимо мерцает, а у красных всё прекрасно. - Как и неприятно удиви...
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
usr721
22:05
Можно просто положить комп на бок, глухой стенкой кверху - пусть себе лежит котейка, греется.
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
Анатолий Воронков
21:53
Где фейс айди пидоры?
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
IceFireW
21:47
Панда-шпион.
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
Денис Корбанов
21:45
Странно. У меня наоборот рефлекс понижает инпут лаг и мышь ощущается точнее и реще.
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
DIP48
21:42
Как там забавно кричали укры: Америка с нами !))) Прямо по Гоголю: Ну что, сынку, помогли тебе твои американцы ?
В районе Бердычей российские бойцы смогли уничтожить третий танк M1A1 Abrams ВСУ
22870
21:41
Не "вернуться в", а "временно переедут к"
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
yunevertears
21:34
При 250 фпсах сильный инпут лаг конечно да....
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем