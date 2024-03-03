Ты кто такой вообще? Опомнись. Вот же ведь раздутое самомнение у прибалтийских тигров.

Сегодня американский бизнесмен и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с утверждением политолога Дэвида Сакса с тем, что НАТО как военный альянс утратил смысл своего существования в мире, когда Советского Союза и возглавляемой им Организации Варшавского Договора больше не существует. Естественно, с мнением Маска не согласны те, кто имеют больше всего «профита» от членства в Североатлантическом альянсе, за счёт которого могут потявкивать на соседа в расчёте на то, что в случае чего смогут скрыться за широкой спиной США.

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Станут ли США в принципе впрягаться за какую-то прибалтийскую республику, ставя мир под угрозу ядерной аннигиляции, на самом деле, большой вопрос: постоянно неверно толкуемая пятая статья устава НАТО не подразумевает немедленного и обязательного вступления всех союзников в конфликт именно военными средствами. Тем не менее, продемонстрировать верность идеалам Североатлантического альянса решил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По словам главы латвийского государства, причиной, по которой был основан блок НАТО, являются Россия «и другие враги свободного мира». Под «свободным миром», по всей видимости, президент Латвии в том числе подразумевает и возглавляемое им государство. Нам не хотелось бы отправлять господина Ринкевичса заниматься стендапом, а не государственной службой, но, похоже, придётся.

И хотя в целом заявление Ринкевичса звучит как типичное политическое клише, потому что оно им и является, но в том, что НАТО основывалось именно как противовес СССР, а затем и России, сомнений нет. Подтверждается это и тем фактом, что когда Россия на заре президентства Путина попросилась в НАТО, ей было отказано. К слову, в хронологии «плавает» и Илон Маск: по его словам, главным противником НАТО была ОВД, однако, как мы знаем, Североатлантический альянс был сформирован за несколько лет до Организации Варшавского Договора. Именно последняя стала противовесом к первому, а не наоборот.