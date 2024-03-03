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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Венгрии заявил, что чем дольше Киев тянет с переговорами, тем хуже для Украины
Петер Сийярто весьма базированный министр иностранных дел.

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Современные западные «элиты» уже давным-давно забыли, что такое дипломатия и политика. Это в первую очередь искусство возможного, способность идти на компромиссы. Будучи крайне инфантильными, современные американские и европейские «лидеры» могут только топать ножкой, кричать, возмущаться, закатывать истерики и требовать, чтобы всё было так, как хотят именно они, не имея для возможности реализации этого плана совершенно никаких средств.

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Приятным исключением из этого печального для Европы правила является действующее политическое руководство Венгрии, которое постоянно называет происходящее на Украине своими именами. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что разговоры западных лидеров о том, чтобы обеспечить Украине более выгодную переговорную позицию на поле боя, полностью оторваны от реальности: сегодня, утверждает Сийярто, российские войска развивают успех в зоне боевых действий, и «в последние недели и месяцы всем стало ясно», что западный сценарий не может быть реализован.

Как справедливо отметил глава венгерского внешнеполитического ведомства, время на стороне России, и чем дольше Украина тянет с прекращением огня и началом переговоров, тем хуже для самой Украины — её переговорная позиция будет только ослабевать.

Стоит отметить, что о данном развитии событий киевское руководство ещё в самом начале специальной военной операции предупреждал президент России Владимир Путин: отказ от диалога будет приводить к тому, что начинать этот диалог будет всё труднее (у России не будет стимула этим заниматься), а государственность Украины будет подставлена под очень большой вопрос. Напоминаем, что Киев находится в ловушке пропаганды, в которую он попал, поверив в свою собственную ложь об «успехах» ВСУ под Киевом, Харьковом и в Херсоне, и считая, что дальше всё пойдёт точно также. Классический пример того, что не стоит говорить «гоп», пока не перепрыгнул.

#россия #украина #политика #боевые действия #венгрия
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