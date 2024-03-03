Как не хотел их отправлять, так и не хочет.

Несмотря на то, что Германия является второй после США страной по общему объёму переданных Украине вооружений, тем самым записав себя, как бы это помягче выразиться, в противники России, минимальная доля инстинкта самосохранения у действующего несуверенного немецкого руководства всё же имеется. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и практически весь Бундестаг согласны с тем, что передача Киеву дальнобойных крылатых ракет воздушного базирования — это та черта, перейдя которую, можно получить тяжелейшие последствия уже для самой Германии.

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В военном руководстве Германии, как мы поняли из утекшей на этой неделе и наведшей большой переполох в Европе аудиозаписи переговоров немецких офицеров о перспективе применения ракет Taurus по Крымскому мосту, впрочем, прорабатывают разные варианты. Но политическое руководство, как мы понимаем, всегда стоит выше руководства военного, и именно второе подчиняется первому, а не наоборот. И в этом плане Германии, по крайней мере, пока, можно спать спокойно: как передают немецкие СМИ со ссылкой на источники в окружении Шольца, глава правительства ФРГ не изменил своего решения о непоставках Taurus на Украину после публикации вышеуказанных «слитых» переговоров офицеров Бундесвера.

Как пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, данное решение связано с тем, что после публикации утечки в НАТО могло возникнуть опасение, что ракеты Taurus, уже находятся на Украине, поскольку якобы были переданы скрытно и без объявления. Отсутствием смены решения Шольц, дескать, хочет показать, что твёрдо отстаивает свою точку зрения.

На самом деле, мы лично ни капли не удивимся, если ракеты уже действительно находятся на Украине и только ждут подходящего момента — например, прибытия истребителей F-16, с которых они будут запускаться. Как мы уже отмечали неоднократно, Евросоюз в целом и Германия в особенности вписались в этот кризис максимально, поставив на украинскую карту всё, что у них есть. При таком уровне ставок, а также глядя на бескомпромиссность киевского руководства, полагать, что ситуацию можно будет разрешить мирно, а не посредством оказания давления на шею оппонента с помощью сапога, становится всё тяжелее и тяжелее. У ВС РФ впереди ещё очень много работы.