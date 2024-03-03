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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский: Главкому ВСУ Сырскому предоставлен карт-бланш на кадровые перестановки в армии
То есть, политическое руководство что, вмешиваться наконец-то перестанет?

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Наблюдая за действиями вооружённых сил Украины в рамках текущего конфликта с Россией, невольно, даже не будучи военным или политическим аналитиком, приходишь к выводу, что большая их (действий) часть имеют целью исключительно громкие заголовки в СМИ вкупе с психологическим давлением на стратегический тыл оппонента. Проще говоря, дилетантский подход к ведению боевых действий, который, очевидно, навязывается ВСУ политическим руководством страны.

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Возможно, такого наглого влезания в дела вооружённых сил в перспективе станет меньше. По крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из сделанного президентом Украины Владимиром Зеленским комментария о том, что он предоставил главкому ВСУ Александру Сырскому «карт-бланш» (неограниченные полномочия) на любые кадровые перестановки.

Как отметил Зеленский, все занимающие командные должности военачальники в ВСУ должны «знать, чувствовать фронт», а также понимать его потребности. Проще говоря, Зеленский призывает к обеспечению в ВСУ своеобразного социального лифта, когда толковые командиры пробиваются вверх по командной лестнице.

Трудно сказать, почему разговор об этом президент Украины завёл только сейчас, когда уже всем всё относительно данного конфликта ясно и вспять ничего уже не обернуть, непонятно. Мы уже неоднократно отмечали, что Киеву сейчас нужно не щёки надувать, а искать любые способы выхода на Кремль с просьбой о переговорах. И чем быстрее это произойдёт, тем лучше будет для Украины.

#россия #украина #политика #боевые действия
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