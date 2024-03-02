Прибалтийские львы-цари зверей продолжают рычать. Получается, правда, как у Симбы, но то такое...

Как и в реальной человеческой жизни, в глобальной политике громче всех «рычат» и изображают из себя Гераклов те, кто на деле являются самыми слабыми и беспомощными. Понятно, что сейчас в Европе форменная истерика относительно неизбежной перспективы развития текущего кризиса на Украине, но если паническое заявление президента Франции Эмманюэля Макрона касательно возможности отправки европейских войск на Украину ещё можно как-то минимально натянуть на французские военные возможности, то вот зачем об этом говорит глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, понять практически невозможно.

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По словам Ландсбергиса, которые он произнёс в интервью американскому телеканалу CNN, не стоит исключать вариант, при котором западные войска будут отправлены на Украину. Как отметил глава литовского внешнеполитического ведомства, речь идёт не о вводе войск для участия в боевых действиях против ВС РФ, а о соединениях, которые будут осуществлять подготовку бойцов ВСУ и оказывать иные формы поддержки.

Зачем для подготовки бойцов ВСУ нужны именно западные военные специалисты, не имеющие никакого реального опыта ведения современных боевых действий против армии первого класса, совершенно непонятно. Если кто-то и должен кого-то учить, то это как раз наоборот — ВСУ европейцев и американцев. Кроме того, территория Украины, как бы это помягче сказать, небезопасна, и проводить обучение на соответствующих полигонах чревато нанесением по ним российских ракетных ударов.

Следует отметить, что все государства-члены НАТО опровергли заявление президента Франции Макрона относительно ввода европейских войск на Украину, аргументировав это тем, что никто не хочет расширять этот конфликт до уровня российско-натовского. Хотя все понимают, что сейчас на Украине идёт именно прокси-конфликт против Запада, но придавать этому кризису официальный статус никто не желает, потому что можно в одночасье проснуться в совсем другой реальности, которая мало кого на Западе устроит.