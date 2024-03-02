Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Основатель ЧВК Blackwater предложил «оставить» России Крым и Донбасс
Предложение устарело осенью 2022 года, если что. Ставки сильно подняты.

реклама

Сегодня в западных странах всё активнее и быстрее происходит осознание того факта, что украинский кризис следует завершать переговорным процессом, поскольку ни о какой военной победе Украины в текущем противостоянии речи нет и быть не может: математика и статистика не на стороне Киева даже при беспрецедентной поддержке США (которые от неё отстраняются) и Евросоюза. Данная объективная действительность не может произноситься максимально вписавшимися в этот конфликт представителями американской и европейской власти, но может озвучиваться другими высокопоставленными и влиятельными гражданами.

реклама

Так, например, Эрик Принс, основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater (ныне отдельно не существует и включена в частный военный конгломерат Triple Canopy, Inc.), считающейся чуть ли не предтечей всех ЧВК на планете, в подкасте PBD Podcast заявил, что в рамках текущего вооружённого конфликта Украина уничтожает сама себя за чужие интересы, причём в первую очередь в демографическом плане.

Надежды Киева на то, что кто-то напрямую впишется в этот кризис, считает Принс, совершенно безосновательны, поскольку никто из западных стран, включая США, не станет вступать с Россией в прямой конвенциональный конфликт, не говоря уже о ядерной войне. На фоне всего происходящего, убеждён Принс, данный конфликт должен быть завершён, и ради его завершения можно оставить России «Крым, Донецк, Луганск и что бы там ни было».

Отметим, что информация господина Принса весьма устарела: такое предложение имело бы смысл весной 2022 года, когда Россия предлагала Украине переговоры, которые впоследствии были сорваны с подачи тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона, действовавшего по указке из Белого дома. По состоянию на март 2024 года Донбасс, Херсонская и Запорожская области, не говоря уже про Крым, включены в Конституцию России и не могут быть отчуждены. Проще говоря, эти территории торгу подлежать уже не будут; торг будет по совсем другим вопросам и/или территориям. Как уже отмечалось многократно, чем дольше Украина и Запад тянут с переговорами на условиях России, тем жёстче будут становиться эти условия.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Ирак заявил о готовности стать посредником при переговорах России и Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
3
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
147
Потенциально пригодный для жизни гикеан на проверку оказался "адской планетой"
+
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
46
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
3
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
11
Last Epoch: краткий обзор игры
7
Можно ли собрать игровой ПК на процессоре и видеокарте Intel – почему геймерам лучше купить NVIDIA
9
Обзор игры True Stalker – почти как настоящий Сталкер
2
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
37

Сейчас обсуждают

glavhyilo
04:10
просто если его переизберут,то в сша вспыхнет гражданская война сразу.
Байден обеспокоен изменением климата и назвал отрицателей «неандертальцами»
Kira625
03:40
Логитек, не надо выёживаться. Просто делайте надёжные и проверенные временем клавиатуры и желательно подешевле и всё будет хорошо. Не надо выёживаться.
Logitech представила органайзер для ноутбука Casa Pop-Up Desk
Митрофан Сульгин
03:18
есть куда стремится,16k разрешение,хотя-б 60 кадров,вот это будет реальность,а ни эти все мультики 5090,6090,7090...
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
Johan_888
02:56
Скоро хохлы додумаются до поясов шахида.
Ермак опубликовал видео применения наземных дронов-камикадзе ВСУ
Kira625
02:51
> с покрытием из веганской кожи Эт, блин, как? ;)
BlackView представила самый дешевый складной смартфон Hero 10
Нивхурил
02:50
Это у него в межушном ганглии весенняя химмия происходит
Драйвер NVIDIA 532.03 ускорит Stable Diffusion и другие приложения на базе генеративного ИИ
Кирилл Прозоровский
02:47
Сап ЭТО ТАКАЯ НАДУВНАЯ ДОСКА С ВЕСЛОМ. ЗНАЮ. ЗАЧЕМ ОНА РОССЕТЯМ?
Россия разрабатывает собственную Java-платформу для развития национального программного обеспечения
Kira625
02:41
Немцы сами стреляют себе в ногу, мы предупреждали, что это вредно для здоровья. Но почему мы должны их удерживать? Мы что скорая психологическая помощь?
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
kitava
02:34
В Камазе эти проблемы решили дизельным мотором. Тут же какая-то возня.
Проект MINDED: Новые системы отопления увеличат запас хода электробусов зимой на 20%
Антон Шамов
02:13
Автор выпей Йаду. Говно мать с палитом, для тебя отдельный котёл припасен. Да ещё оперативка на 6800. Плюс корпус душный. Если по нормальному, то мать asus z790-e, оперативку g.skill trident z5 7600, ...
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем