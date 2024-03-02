Предложение устарело осенью 2022 года, если что. Ставки сильно подняты.

Сегодня в западных странах всё активнее и быстрее происходит осознание того факта, что украинский кризис следует завершать переговорным процессом, поскольку ни о какой военной победе Украины в текущем противостоянии речи нет и быть не может: математика и статистика не на стороне Киева даже при беспрецедентной поддержке США (которые от неё отстраняются) и Евросоюза. Данная объективная действительность не может произноситься максимально вписавшимися в этот конфликт представителями американской и европейской власти, но может озвучиваться другими высокопоставленными и влиятельными гражданами.

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Так, например, Эрик Принс, основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater (ныне отдельно не существует и включена в частный военный конгломерат Triple Canopy, Inc.), считающейся чуть ли не предтечей всех ЧВК на планете, в подкасте PBD Podcast заявил, что в рамках текущего вооружённого конфликта Украина уничтожает сама себя за чужие интересы, причём в первую очередь в демографическом плане.

Надежды Киева на то, что кто-то напрямую впишется в этот кризис, считает Принс, совершенно безосновательны, поскольку никто из западных стран, включая США, не станет вступать с Россией в прямой конвенциональный конфликт, не говоря уже о ядерной войне. На фоне всего происходящего, убеждён Принс, данный конфликт должен быть завершён, и ради его завершения можно оставить России «Крым, Донецк, Луганск и что бы там ни было».

Отметим, что информация господина Принса весьма устарела: такое предложение имело бы смысл весной 2022 года, когда Россия предлагала Украине переговоры, которые впоследствии были сорваны с подачи тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона, действовавшего по указке из Белого дома. По состоянию на март 2024 года Донбасс, Херсонская и Запорожская области, не говоря уже про Крым, включены в Конституцию России и не могут быть отчуждены. Проще говоря, эти территории торгу подлежать уже не будут; торг будет по совсем другим вопросам и/или территориям. Как уже отмечалось многократно, чем дольше Украина и Запад тянут с переговорами на условиях России, тем жёстче будут становиться эти условия.