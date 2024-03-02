Не хотят реальных переговоров пока со стороны Украины и Запада. Ну, не хотят.

Конфликт на Украине рано или поздно закончится, и закончится он за столом переговоров. Какие будут поставлены перед Киевом условия, зависит от того, насколько украинская власть готова дистанцироваться от подчинённого Западу статуса и начать принимать действительно суверенные решения. Время идёт, с каждым днём переговорная позиция Киева становится только слабее, и наиболее приемлемый для себя вариант разрешения текущего кризиса Украина упустила даже не весной 2022 года, когда почти договорилась с Россией в Стамбуле, а ещё в 2021 году, когда окончательно дала понять России, что взятые на себя обязательства по Минским соглашениям выполняться Киевом не будут.

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Понимают реальность происходящего, пожалуй, все, и особенно отчётливо её видят в странах так называемого глобального Юга, средства массовой информации которых не втянуты в противостояние и не отстаивают позицию одной из реальных сторон конфликта. В частности, многие ближневосточные государства предлагают свои посреднические услуги, и некоторым из них, например, Саудовской Аравии и ОАЭ, это удаётся. И вот, сегодня о готовности стать посредником при гипотетических переговорах между Москвой и Киевом заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

По словам господина Хусейна, если и Россия, и Украина обратятся к Ираку с просьбой стать посредником, то Багдад с удовольствием сделает для этого все необходимые шаги.

Как мы уже неоднократно отмечали, несмотря на то, что вектор движения конфликта всем приблизительно понятен, его стороны по-прежнему остаются на диаметрально противоположных сторонах переговорной «палки». С поправкой на то, что Россия подкрепляет свои требования реальными результатами на линии боевого соприкосновения, то есть, возможностью навязать свои условия, в то время как так называемая формула мира Зеленского в текущих реалиях выглядит, мягко говоря, нелепо.