Оттеснить кем? Как? Куда?

На текущий момент ВС РФ в зоне украинского конфликта продолжают ползучее наступление практически на всех основных участках линии боевого соприкосновения. В том числе и на Купянском направлении в Харьковской области. Понимают, к чему всё идёт, и в Киеве; и хотя прямым текстом положение дел во всеуслышание на Украине сейчас никто не скажет, но примерно понять настроения можно, исходя из сегодняшнего комментария президента Владимира Зеленского в рамках его пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.

реклама

По словам президента Украины, если не оттеснить российские войска «на большее расстояние», то защитить Харьков «будет очень сложно». Что Зеленский подразумевает под защитой Харькова, вопрос открытый. Если защиту от обстрелов, то их можно продолжать осуществлять из Белгородской области, и тогда перед Киевом стоит заведомо невыполнимая и незаконная задача вхождения на общепризнанную территорию России. Если же речь идёт о защите от захвата города российскими силами, то всё звучит совсем печально.

Следует отметить, что хоть продвижение ВС РФ идёт на нескольких участках линии боевого соприкосновения, основное внимание явно сосредоточено на Донецком направлении, где сейчас российская армия развивает наступление после взятия колоссального по своей степени защищённости города Авдеевка, который за 10 лет был превращён, по сути, в залитую бетоном и сталью крепость.