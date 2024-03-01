Видимо, всё-таки не фейк.

Сегодня в российской и, как следствие, в западной прессе возник серьёзный переполох. Журналистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись якобы переговоров офицеров Бундесвера, в которых те обсуждают, как могут наноситься удары дальнобойными немецкими ракетами Taurus по Крымскому мосту. Подлинность данной записи находится под очень большим, если не сказать колоссальным вопросом, однако, похоже, ситуацией всерьёз озаботились в Минобороны Германии.

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Как передаёт агентство DPA со ссылкой на источник в Минобороны ФРГ, ведомство начало проверку по факту вероятного перехвата переговоров немецких офицеров. В частности, как сообщается, для этого задействована немецкая военная контрразведка.

Не берёмся судить, кто что выдумал или надумал, но применение ракет Taurus для ударов по российским объектам (а Крымский мост с точки зрения российского законодательства как единственного имеющего значение для РФ является российским инфраструктурным объектом) будет означать колоссальный рост эскалации. Ранее, напомним, удары по Крымскому мосту наносились либо с помощью надводных безэкипажных катеров, либо с помощью начинённого взрывчаткой грузовика. Проще говоря, террористическими способами.

Использование для той же цели непосредственно западного оружия, которое будет запускаться с ещё оставшихся у Украины самолётов-носителей — это крайне опасный прецедент, который может привести к демонстративному удару ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса Германии. Нетрудно догадаться, как быстро эскалация может стать неконтролируемой — а всё из-за царящей сейчас на Западе на фоне предельно чётко просматривающихся перспектив Украины в текущем конфликте паники.