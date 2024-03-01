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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии: В конфликте на Украине время на стороне России
Да это-то понятно. Так было с самого начала.

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Боевые действия на Украине являются конфликтом на истощение. Таковыми они стали примерно со второй половины 2022 года, ну а сегодня этот факт признают все, кто способны хотя бы сложить 2+2, получив правильный ответ. А в конфликте на истощение побеждает кто? Правильно: тот, у кого больше ресурсов и промышленных возможностей, проще говоря, потенциал. Консенсус на данном этапе заключается в том, что возможности военно-промышленного комплекса России значительно превосходят весь западный вместе взятый.

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В таких условиях нет ничего удивительного в том, что с каждым днём возможности ВС РФ, в том числе на Украине, увеличиваются, а возможности ВСУ, поддерживаемых западными странами, сокращаются, и этот разрыв будет только увеличиваться. И вот, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является реалистом, то он, ничего не скрывая, называет вещи своими именами.

По словам Орбана, время в текущем конфликте находится на стороне России, и чем дольше затягиваются боевые действия, тем хуже будет становиться положение не только Украины, но и Европы. Как считает глава венгерского кабмина, боевые действия должны немедленно остановиться.

К сожалению, в европейских странах так высказываться позволяют себе только Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо. Это, как ни крути, абсолютное меньшинство. Остальные продолжают жить в своём вымышленном мире и «топить» за продолжение оказание поддержки Украине. Переломным момент на линии боевого соприкосновения станет тогда, когда даже самые отчаянные «ястребы» начнут ворковать, как «голуби».

#россия #украина #политика #боевые действия #венгрия
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