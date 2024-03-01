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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Финляндии призвал говорить с Россией «прямо и не увиливая»
Это правильно. Так надо говорить вообще со всеми. Только вопрос: о чём конкретно вы можете говорить с РФ, кроме выхода из НАТО и восстановления отношений?

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С сегодняшнего дня в Финляндии новый президент — Александр Стубб. Первый комментарий в должности главы государства Стубб, естественно, сделал в отношении глобальной политики и международных отношений. Поскольку Финляндия решила играть с огнём и вступила в НАТО, имея колоссальной протяжённости границу с Россией, полностью присоединилась к антироссийской истерике и санкциям, а также активно поддерживает Украину, то понятно, что ни о каком восстановлении отношений между Москвой и Хельсинки в обозримой перспективе и речи быть не может.

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Тем не менее, Стубб считает, что с Россией нужно вести диалог, причём делать это надо «прямо и не увиливая». Что до восстановления межгосударственных отношений, то, в представлении президента Финляндии, для этого должны завершиться боевые действия на Украине. Мы сейчас не будем обсуждать, почему Финляндия свои собственные интересы (хорошие отношения с РФ) ставит ниже интересов Украины, но имеем то, что имеем. Такова современная реальность финской политики: это не плохо, не хорошо, это данность.

Следует понимать, что после всего того, что позволили себе европейские государства в отношении России, восстановление отношений с ними будет возможно только после тотальной смены европейских элит на национально-ориентированные. Также такой политический конструкт, как Евросоюз, явно должен будет уйти в историю. В противном случае говорить попросту не о чем.

#россия #политика #финляндия
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